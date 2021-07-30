В Украине продолжается вакцинация коллективов. Она предусматривает иммунизацию не только сотрудников определенной компании, но и возможность сделать укол одному или двум родственникам.

Принять участие в кампании может любой коллектив. В то же время неважно, в каком секторе работает компания или предприятие, в государственном или частном секторе.

Нужно, чтобы было желание сотрудников вакцинироваться и более 50 человек.

Чтобы подать заявку, нужно составить список желающих и обратиться в Минздрав по телефону 0 800 60 20 19.

Звонки принимают круглосуточно. Операторы консультируют в случае необходимости, а дальше заявку передают региональному координатору, который затем и отправляет бригаду в компанию.

Коллектив может рассчитывать, что в период 2-3 недель к нему приедет мобильная бригада и проведет кампанию по вакцинации среди сотрудников.

Сейчас записаны уже более 4 тыс. коллективов, а это более 500 тыс. желающих вакцинироваться.

Всех взрослых начали иммунизировать в Украине с июля. А в целом вакцинация от коронавируса проходит в Украине с конца февраля 2021 года.