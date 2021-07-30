Постоянно хочется есть. Причины и как с этим бороться

У каждого человека случаются дни, когда постоянно хочется есть. Это может быть связано с рядом физиологических и психологических факторов.

Каковы причины спонтанного усиления аппетита и что с этим делать, Фактам ICTV рассказала диетолог Татьяна Миколаенко.

Неправильный рацион

Повышенный аппетит может свидетельствовать о том, что человек буквально не доел накануне.

— Когда человек не доедает в течение дня, или он сел на жесткую ограничительную диету, или пропустил важный прием пищи — завтрак, обед или ужин, на следующий день его аппетит усилится. В такой ситуации некоторые девушки могут обрадоваться, что, недобрав калории, они похудеют. Обольщаться не нужно — догонят, — объясняет Татьяна Миколаенко.

В такой ситуации нужно пересмотреть свой рацион и питаться максимально правильно и сбалансированно.

— Нужно доесть, а также пересмотреть свой рацион и выстроить его сбалансированно. Нужно проверить, достаточно ли белка, овощей, сложных углеводов получает организм, — добавляет специалист.

ПМС у женщин

Часто желание много съесть возникает у женщин в период ПМС, это работа гормонов.

— В такой ситуации включаем в рацион продукты, которые содержат гормон радости. Помогут бананы, черный шоколад, финики, авокадо, жирные сорта рыбы, — комментирует Татьяна Миколаенко.

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Недосып

Повышенным аппетитом организм может реагировать на нехватку сна. Организм не восстановился, у него мало энергии, он пытается компенсировать это с помощью еды.

— Поможет здоровый сон. Перед ним можно выпить таблетку мелатонина, мятный чай. Если человек не на работе, нужно дать отдохнуть себе в этот день физически, полежать или устроить дневной сон, — говорит диетолог.

Нехватка позитивных эмоций

Иногда чувство голода может возникать из-за психологических факторов — негативные эмоции, скука, стресс.

— Здесь нужно отследить, реально ли человек хочет кушать, или ему просто скучно. Нужно порадовать себя — прогулять с ребенком, с собакой, почитать, посмотреть комедию, купить себе подарок, — подводит итог эксперт.

По ее словам, здесь каждый сам знает, что ему приносит радость и удовольствие.