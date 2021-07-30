Исследуя 18 симптомов Covid-19, ученые пришли к выводу, что ранние признаки коронавируса отличаются у людей, принадлежащих к разным возрастным группам. Женщины и мужчины также болеют по-разному.

Ученые рассматривали 18 симптомов, включая потерю обоняния, стойкий кашель, боль в животе, боль в груди и волдыри на ногах.

Оказалось, что люди в возрасте 60 лет почти не теряли способность распознавать запахи, и это не было характерным для больных Covid-19 старше 80 лет. Но старшие возрастные группы чаще страдали диареей.

У людей в возрасте от 40 до 59 лет болезнь вызвала устойчивый кашель.

Люди в возрасте 60-70 лет чаще испытывали необычные мышечные боли и одышку.

80-летние страдали от боли в груди, мышечной боли, диареи и боли в горле, а также испытывали дрожь и озноб.

Лихорадка не беспокоила женщин на ранних стадиях болезни.

Симптомы Covid-19 у мужчин отличались от “женских” симптомов.

Мужчины прежде всего уставали. У них возникали одышка и озноб.

Женщины сразу теряли обоняние, чувствовали боль в груди, их мучил постоянный кашель.

Для молодых людей (16-39 лет) релевантными симптомами в течение первых трех дней были потеря обоняния, боль в груди и в животе, одышка.

Основными же симптомами Covid-19 являются высокая температура, непрерывный кашель и потеря или изменение обоняния или вкуса.

Целью исследования было также желание донести информацию людям. Чтобы все знали, что симптомы болезни у членов одной семьи могут быть разными.

В дальнейшем исследователи могут снова провести тестирование, чтобы отслеживать симптомы, присущие новым штаммам Covid-19.

Чтобы не стать жертвой штамма Дельта, необходим вакцинироваться и ревакцинироваться, советует инфекционист Ольга Голубовская. Сразу после вакцинации нужно постараться избегать людных мест, носить маску в течение первой недели, помнить о правильном питании и здоровом сне.