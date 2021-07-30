В мире не утихает пандемия коронавируса. За период распространения вируса на планете выявили более 197,5 млн случаев заболевания, в Украине — 2 251 869 больных Covid-19.

За все время вирус унес жизни более 4,2 млн человек, в Украине общее количество летальных случаев — 52 930.

Коронавирус в Украине

В стране продолжает ухудшаться эпидситуация. С приходом лета упал суточный прирост больных, однако в течение июля он постоянно рос. По состоянию на 30 июля 2021 года — 962 новых случая коронавируса.

В Украине борются с вирусом с помощью вакцинации. Так, в городах продолжают открывать новые пункты. В пятницу и субботу мобильные бригады будут вакцинировать жителей Кропивницкого.

Также Минздрав разрешил иммунизировать детей от 12 лет, однако лишь в отдельных случаях. Например, если ребенок имеет риск тяжелого течения болезни или развития осложнений после Covid-19, или же он для воссоединения с семьей выезжает в страны, для пересечения границ которых необходима вакцинация.

Прививки детям в Украине будут делать вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Кроме того, в стране продолжается вакцинация коллективов. Принять участие в кампании могут сотрудники как государственных, так и частных предприятий.

Для продолжения вакцинальной кампании Украина договаривается о поставках вакцины, в частности страна уже получила от Эстонии 52 тыс. доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Помимо вакцинации, Украина борется с коронавирусом с помощью карантинных мер. Главный санитарный врач Игорь Кузин анонсировал продолжение карантина в Украине, однако конкретных сроков он не назвал.

Коронавирус в мире

По данным ВОЗ, более опасный штамм коронавируса Дельта выявлен уже в 132 странах мира. В то же время она не фиксирует повышенный уровень смертности от этого варианта.

Он значительно ухудшил эпидситуацию в США, из-за чего в стране ужесточили карантинные меры. Так, во всех государственных учреждениях чиновники обязаны соблюдать дистанцию и носить маски, сообщил президент США Джо Байден. Это касается и привитых, и непривитых людей.

А в Японии из-за мутации фиксируется ухудшение эпидситуации. В стране могут расширить действие чрезвычайного положения.

Страны мира также проводят активную вакцинальную кампанию. Например, в Израиле со 2 августа 2021 года начнут делать прививки третьей дозой вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Укол смогут получить люди старше 60 лет.