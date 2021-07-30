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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Быстро распространяется: штамм Дельта стал таким же заразным, как ветрянка

лікарня, коронавірус

Штамм коронавируса Дельта вызывает более тяжелые осложнения, чем предыдущие варианты и распространяется так же легко, как ветряная оспа. Об этом заявили эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Согласно последним исследованиям, способность штамма Дельта заражать людей достигла такого уровня, что фактически ситуацию можно сравнить с распространением новой болезни. Показатели заразности этого варианта фактически равны аналогичным показателям для ветрянки – одной из самых распространенных инфекций в мире.

Также в документе CDC указано, что среди пожилых людей существует более высокий риск госпитализации и смерти по сравнению с молодыми людьми, независимо от статуса вакцинации. По другим оценкам, среди 162 млн вакцинированных американцев в неделю регистрируется 35 тыс. симптоматических инфекций.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Университета Джона Хопкинса Лизы Марагакис, вакцинированные люди могут быть переносчиками вируса и заражать других. Это случается редко. Однако американские медицинские органы уже изменили рекомендации по карантинным ограничениям для вакцинированных. В них входит ношение масок и социальная дистанция.

Новые данные о заразности штамма Дельта свидетельствуют о том, что лицам из групп риска может потребоваться третья доза вакцины, чтобы обеспечить надежный иммунитет. Эксперты подчеркнули, что вакцинация обеспечивает существенную защиту от вируса.

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Источник: Washipngton Post

Фото: Depositphotos

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