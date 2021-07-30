В Японии фиксируется ухудшение общей ситуации с коронавирусом, в стране могут расширить действие чрезвычайного положения.

Рекордный прирост наблюдается в столице Токио и в префектурах Сайтама, Канагава и Тиба.

Пока ограничительные меры действуют лишь в Токио и Окинаве.

Ожидается, что центральное правительство готовится распространить их и на другие префектуры. Решение могут озвучить уже в пятницу, 30 июля.

Сейчас на территории Японии активно распространяется штамм Дельта.

По данным местных специалистов, он является причиной около 70% инфекций в столичном районе Токио.

Также по сравнению с предыдущими волнами страна сталкивается с большим количеством ежедневных случаев заболевания, значительным количеством инфекций среди молодых людей. В то же время отмечается меньше смертей и пациентов с тяжелыми симптомами, которым требуется интенсивная терапия.

Индийский штамм коронавируса или Дельта активно распространяется и в других странах мира. Ухудшение эпидситуации наблюдается в США, отдельных государствах ЕС, России. Случаи мутации были обнаружены и в Украине.

Источник: The Japan Times