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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Танцы являются хорошим способом улучшить женское здоровье после менопаузы — ученые

Жінка з ноутбуком

Ученые обнаружили простой и эффективный способ поддержания здоровья женщин в постменопаузе. По их данным, танцы позитивно влияют на их общее физическое и психологическое состояние.

Специалисты из Бразилии провели исследование, в котором приняли участие 36 женщин в постменопаузе (средний возраст — 57 лет). В течение 16 недель они занимались танцами три раза в неделю по 90 минут.

Результаты исследования показали, что в организме участников снизился уровень триглицеридов (жиров, наличие которых увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний).

Кроме того, танцы хорошо повлияли на координацию женщин.

Наблюдались изменения с точки зрения психологии. Участницы чувствовали себя лучше, у них значительно повысилась самооценка.

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Танцы считаются относительно безопасным видом физической нагрузки. Ими могут заниматься люди практически в любом возрасте — от малышей до пожилых.

Когда человек танцует, тренируются мышцы, сердечно-сосудистая система. Танцы также заряжают позитивными эмоциями, помогают расслабиться, справиться со стрессом и негативом.

Источник: Menopause journal

Фото: Dreamstime

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