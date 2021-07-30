Ученые обнаружили простой и эффективный способ поддержания здоровья женщин в постменопаузе. По их данным, танцы позитивно влияют на их общее физическое и психологическое состояние.

Специалисты из Бразилии провели исследование, в котором приняли участие 36 женщин в постменопаузе (средний возраст — 57 лет). В течение 16 недель они занимались танцами три раза в неделю по 90 минут.

Результаты исследования показали, что в организме участников снизился уровень триглицеридов (жиров, наличие которых увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний).

Кроме того, танцы хорошо повлияли на координацию женщин.

Наблюдались изменения с точки зрения психологии. Участницы чувствовали себя лучше, у них значительно повысилась самооценка.

Танцы считаются относительно безопасным видом физической нагрузки. Ими могут заниматься люди практически в любом возрасте — от малышей до пожилых.

Когда человек танцует, тренируются мышцы, сердечно-сосудистая система. Танцы также заряжают позитивными эмоциями, помогают расслабиться, справиться со стрессом и негативом.

Источник: Menopause journal