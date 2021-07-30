Еще один центр массовой вакцинации от Covid-19 откроется в Киеве 1 августа.

Он расположится в ТРЦ Blockbuster Mall в районе станции метро Почайна.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Работать центр массовой вакцинации будет с 1 августа каждый день без выходных. График его работы: 11.00 — 21.00.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19.

В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Сейчас работают уже более 360 центров во всех регионах Украины, из них 22 — в Киеве.

Власти многих стран мира прибегают к разным методам популяризации вакцинации, чтобы подтолкнуть граждан сделать прививку: одни используют принуждение, другие — поощрение.

В Украине анонсировали план, касающийся учебных заведений: школы в регионах вне зеленой зоны карантина будут работать только при условии, если 80% персонала вакцинированы.

Во Франции, чтобы побывать на массовых мероприятиях, посетить концерт или сходить в кинотеатр, нужен специальный сертификат. Для работников здравоохранения и сферы обслуживания вакцинация обязательна. Если не привиться до 15 сентября — увольнение. Готовятся к подобному шагу и итальянские власти.

Источник: Минздрав