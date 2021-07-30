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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В Израиле объявили о начале вакцинации третьей дозой препарата Pfizer

вакцинація

В Израиле со 2 августа начнут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Об этом решении сообщил премьер-министр страны Нафтали Беннет 29 июля.

В Минздраве решили, что третью дозу вакцины смогут получить граждане старше 60 лет.

— Экспертная комиссия Министерства здравоохранения Израиля официально утвердила рекомендацию делать третий укол-бустер вакцины от Covid-19 гражданам старше 60 лет. Мы начинаем национальную кампанию по вакцинации третьей дозой, — заявил Беннет.

По его словам, в рамках кампании президент Израиля Ицхак Герцог первым получит прививку-бустер 30 июля. Также он добавил, что в стране уже осуществили вакцинацию 2 тыс. людей с иммунодефицитом третьей дозой без серьезных последствий.

— По мере продвижения мы будем делиться информацией о вакцинации с мировым сообществом, — говорит он.

По данным сервиса Worldometers, по состоянию на 30 июля в целом в Израиле зафиксировали более 869 тыс. случаев Covid-19. Страна занимает 32 место в мире по распространению этой болезни.

Ранее о начале применения третьей дозы вакцины заявила Турция. Также о намерениях применить расширенную вакцинацию объявила Венгрия.

Кроме того, в Израиле разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Но прививку смогут получить лишь те, кто имеет серьезные заболевания, которые могут привести к осложнениям Covid-19.

Источник: The Times of Israel

Фото: Depositphotos

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