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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В Украине разрешили вакцинировать от Covid-19 детей от 12 лет

вакцинація дітей

В Украине разрешили в отдельных случаях вакцинировать детей от 12 лет против коронавируса. Для прививки используют препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Решение приняли, учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и соответствующие изменения к инструкции вакцины от Pfizer/BioNTech.

Препарат Comirnaty можно использовать для детей от 12 лет в случаях:

  • если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на Covid-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;
  • если ребенок с целью объединения семьи выезжает в страны, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, или международное свидетельство о вакцинации;
  • если ребенок уезжает на учебу в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, или международное свидетельство о вакцинации;
  • если ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19;
  • если ребенок приехал из другой страны, где он получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет документы на подтверждение этого.

Чтобы получить прививку, родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу ребенка. Врач может выдать один из следующих документов:

  • медицинское заключение, подтверждающее у ребенка сопутствующую патологию, в том числе онкопатологию, отсутствие противопоказаний к прививке вакциной Comirnaty и содержит рекомендацию провести прививку;
  • справку в произвольной форме с рекомендацией провести прививку вакциной Comirnaty после рассмотрения документов, которые дают основания для вакцинации:
  • подтверждение смены места жительства (объединение семьи) и выезда в страны, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, или международное свидетельство о вакцинации;
  • подтверждение выезда на учебу в страны, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, или международное свидетельство о вакцинации;
  • подтверждение участия в международных мероприятиях в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19;
  • документальное подтверждение введения первой дозы вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech у ребенка за рубежом.

В Минздраве отметили, что затем следует позвонить в любой центр или пункт массовой вакцинации и, если там есть вакцина Comirnaty, записать ребенка на вакцинацию.

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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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