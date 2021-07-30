В Украине разрешили в отдельных случаях вакцинировать детей от 12 лет против коронавируса. Для прививки используют препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Решение приняли, учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и соответствующие изменения к инструкции вакцины от Pfizer/BioNTech.

Препарат Comirnaty можно использовать для детей от 12 лет в случаях:

если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на Covid-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;

если ребенок с целью объединения семьи выезжает в страны, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, или международное свидетельство о вакцинации;

если ребенок уезжает на учебу в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, или международное свидетельство о вакцинации;

если ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19;

если ребенок приехал из другой страны, где он получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет документы на подтверждение этого.

Чтобы получить прививку, родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу ребенка. Врач может выдать один из следующих документов:

медицинское заключение, подтверждающее у ребенка сопутствующую патологию, в том числе онкопатологию, отсутствие противопоказаний к прививке вакциной Comirnaty и содержит рекомендацию провести прививку;

справку в произвольной форме с рекомендацией провести прививку вакциной Comirnaty после рассмотрения документов, которые дают основания для вакцинации:

подтверждение смены места жительства (объединение семьи) и выезда в страны, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, или международное свидетельство о вакцинации;

подтверждение выезда на учебу в страны, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, или международное свидетельство о вакцинации;

подтверждение участия в международных мероприятиях в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19;

документальное подтверждение введения первой дозы вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech у ребенка за рубежом.

В Минздраве отметили, что затем следует позвонить в любой центр или пункт массовой вакцинации и, если там есть вакцина Comirnaty, записать ребенка на вакцинацию.