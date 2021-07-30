Коронавирус в Украине 30 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 30 июля в Украине зафиксировали 2 251 869 больных Covid-19, а за последние сутки — 962 новых случая коронавируса. Из них детей – 51, медработников – 49.

С начала пандемии побороть заболевание удалось 2 186 353 людям, а за сутки — 504. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 52 930 пациентов, за последние 24 часа — 14.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 488 человек.

С начала распространения вируса на территории страны провели 11 360 926 ПЦР-тестов, за последние 24 часа – 19 397 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

г.Киев — 233 случая;

Винницкая область — 27 случая;

Волынская область — 14 случаев;

Днепропетровская область — 64 случая;

Донецкая область — 69 случаев;

Житомирская область — 29 случаев;

Закарпатская область — 18 случаев;

Запорожская область — 44 случая;

Ивано-Франковская область – 16 случаев;

Киевская область — 31 случай;

Кировоградская область — 9 случаев;

Луганская область — 32 случая;

Львовская область — 51 случай;

Николаевская область — 20 случаев;

Одесская область — 83 случая;

Полтавская область — 17 случаев;

Ровенская область — 6 случаев;

Сумская область — 27 случаев;

Тернопольская область — 8 случаев;

Харьковская область — 72 случая;

Херсонская область — 28 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черкасская область — 23 случая;

Черновицкая область — 18 случаев;

Черниговская область — 7 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 29 июля, в Украине вакцинировали от Covid-19 150 253 человека. Одну дозу получили 87 014 человек, полностью иммунизированы — 63 239 человек.

От начала вакцинальной кампании привили 3 437 631 человека, из них получили одну дозу – 3 437 629 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 938 495 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 5 376 124 прививки.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 29 июля подтвердили 846 случаев Covid-19. Выздоровели за минувшие сутки – 510 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 25 человек. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.