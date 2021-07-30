Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В Украине за сутки зафиксировали 962 новых случая Covid-19

коронавірус

По состоянию на 30 июля в Украине зафиксировали 2 251 869 больных Covid-19, а за последние сутки — 962 новых случая коронавируса. Из них детей – 51, медработников – 49.

С начала пандемии побороть заболевание удалось 2 186 353 людям, а за сутки — 504. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 52 930 пациентов, за последние 24 часа — 14.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 488 человек.

С начала распространения вируса на территории страны провели 11 360 926 ПЦР-тестов, за последние 24 часа – 19 397 анализов.

Коронавирус в Украине 30 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

  • г.Киев — 233 случая;
  • Винницкая область — 27 случая;
  • Волынская область — 14 случаев;
  • Днепропетровская область — 64 случая;
  • Донецкая область — 69 случаев;
  • Житомирская область — 29 случаев;
  • Закарпатская область — 18 случаев;
  • Запорожская область — 44 случая;
  • Ивано-Франковская область – 16 случаев;
  • Киевская область — 31 случай;
  • Кировоградская область — 9 случаев;
  • Луганская область — 32 случая;
  • Львовская область — 51 случай;
  • Николаевская область — 20 случаев;
  • Одесская область — 83 случая;
  • Полтавская область — 17 случаев;
  • Ровенская область — 6 случаев;
  • Сумская область — 27 случаев;
  • Тернопольская область — 8 случаев;
  • Харьковская область — 72 случая;
  • Херсонская область — 28 случаев;
  • Хмельницкая область — 16 случаев;
  • Черкасская область — 23 случая;
  • Черновицкая область — 18 случаев;
  • Черниговская область — 7 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 29 июля, в Украине вакцинировали от Covid-19 150 253 человека. Одну дозу получили 87 014 человек, полностью иммунизированы — 63 239 человек.

От начала вакцинальной кампании привили 3 437 631 человека, из них получили одну дозу – 3 437 629 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 938 495 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 5 376 124 прививки.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 29 июля подтвердили 846 случаев Covid-19. Выздоровели за минувшие сутки – 510 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 25 человек. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка