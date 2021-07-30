В Волынской области в июле зарегистрировали случай туляремии. Женщина связывает свое заболевание с укусом слепня во время выпаса скота.

Сначала она жаловалась на повышение температуры тела, на третьи сутки появились боли в суставах, покраснение и припухлость в месте укуса насекомого, увеличились региональные лимфатические узлы.

Врачи заподозрили у женщины коронавирус, но диагноз не подтвердился. Через несколько дней состояние заболевшей не улучшилось — усилился отек, покраснение и появилась болезненность кожи в месте укуса насекомого, увеличились шейные и паховые лимфоузлы. Поэтому она обратилась к хирургу и ей провели хирургическое вмешательство.

Затем она уже самостоятельно обратилась за консультацией к врачам инфекционной больницы. Специалисты подтвердили туляремию. Сейчас пациентка находится на амбулаторном лечении.

Врач-инфекционист Наталья Спицына утверждает, что туляремия — это острая инфекционная болезнь, передается от животного к человеку. Болеть могут как люди, так и животные. Возбудитель туляремии — бактерия Francisella tularensis. Основной источник инфекции для человека — ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы, поэтому часто инфицируются фермеры, мясники, заготовители меха, охотники.

Некоторые виды насекомых также способны распространять микроорганизмы через укусы животных. Вода также может быть загрязнена возбудителем болезни. Туляремия не передается от человека к человеку.

Симптомы: увеличение лимфоузлов, повышение температуры тела до 38-40°C, сильная головная боль, общая слабость, головокружение, нарушение сознания, боль в мышцах, тошнота, рвота, покраснение лица и глаз.

— Если не лечить это заболевание, то могут возникнуть осложнения, которые угрожают жизни человека: менингит, энцефалит, инфекционно-токсический шок. Некоторые из них могут привести к летальным исходам, поэтому обязательно требуется лечение, — говорит врач.

Лечение проводят лишь в условиях стационара, пациенту назначают антибактериальную терапию. Иммунитет после перенесенного заболевания вырабатывается на всю жизнь.

По словам специалиста, в профилактических целях используют живую туляремийную вакцину и через пять лет осуществляют ревакцинацию. Животных не вакцинируют.

— Нужно помнить, что осенне-зимний период — это время, когда грызуны массово заселяются в соломе. Поэтому во время работ следует пользоваться респиратором, перчатками, очками. Не стоит употреблять воду из открытых водоемов и купаться в сточных водоемах. Также обязательно оберегать все продукты питания от грызунов, — подчеркнула Спицына.

Основным средством борьбы с заболеванием являются дератизационные мероприятия, то есть уничтожение грызунов и насекомых. Эффективно действует одновременное их уничтожение на территории всех населенных пунктов.

Что делать во время укуса слепня или овода

Во время укуса слепня сначала нужно снять воспаление и зуд в месте укуса: промыть водой с твердым мылом, нанести антигистаминное средство (быстрее всего подействует стероидное). Затем предотвратить развитие аллергической реакции или снять уже развитый отек: принять разовую дозу противоаллергического препарата.

А также обезболить: принять любое нестероидное противовоспалительное или обезболивающее, которое есть у вас в аптечке. Подробнее о том, что делать во время укуса слепня или овода — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОЗ