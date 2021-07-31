С ростом числа случаев Covid-19 из-за более заразного варианта Дельта появляется все больше доказательств того, что вакцинация предотвращает тяжелое течение коронавирусной болезни.

Одна пара из американского штата Миссисипи показала контраст между сделанной прививкой и ее отсутсвием.

Жена Алисия Болл, которая вакцинирована, выздоровела через 10 дней. Но ее непривитый муж Уильям находится в больнице уже 22 дня. Его лечат в отделении интенсивной терапии.

— Он так старается поправиться и вернуться домой… У нас много людей, молящихся за нас. Он так много значит для нашей семьи. Он камень нашей семьи, — рассказала Алисия.

Она добавила, что она и ее муж сначала не решались вакцинироваться, но в результате она получила вакцину под наблюдением своего врача, так как опасалась из-за своей астмы.

Она также рассказала, что ее скептицизм касательно вакцинации был связан с тем, что она не знала, насколько сильно вирус может повлиять на нее.

— Мы просто не знали о тяжести заболевания… Особенно этот вариант Дельта… Это еще тогда не было так близко к дому, — сообщила Алисия.

Женщина надеется, что обмен опытом о перенесенном Covid-19 побудит других людей к вакцинации.

Отметим, штамм коронавируса Дельта распространяется быстрее, чем обычный штамм коронавируса. Он также может заразить полностью вакцинированных людей, симптомы которых, как правило, более легкие.

Чтобы не стать жертвой штамма Дельта, необходим вакцинироваться и ревакцинироваться, советует инфекционист Ольга Голубовская. Сразу после вакцинации нужно постараться избегать людных мест, носить маску в течение первой недели, помнить о правильном питании и здоровом сне.

Фото: CNN