Среди профессий будущего значатся психологи, психотерапевты и прочие специальности, которые помогают людям восстанавливать и поддерживать физическое и психическое здоровье. И все чаще такие специалисты используют нетрадиционные методы лечения.

Одним из способов помочь людям восстановить здоровье и психологическое равновесие является анималотерапия – лечение животными. В частности, речь пойдет о канистерапии, когда терапевтами становятся собаки.

Немного истории

Собака – одно из первых животных, прирученных человеком и сопровождающее его в течение тысячелетий. Это сторож, помощник в хозяйстве (пастух). Во время войн и катаклизмов собаки становились спасателями, а в моменты отчаяния и одиночества — верными друзьями.

Именно эти качества собак и подтолкнули психотерапевтов к использованию их при лечении различных душевных расстройств и физических недугов.

Еще в далеком 1792 году в Англии стали применять общение с собаками для лечения душевнобольных людей. При этом наблюдали улучшение их состояния.

Во время Второй мировой войны впервые стал известен йоркширский терьер Смоки, который помогал в госпиталях раненым избавляться от депрессии и посттравматических синдромов. За свою благородную миссию собака получила восемь наград.

В дальнейшем метод канистерапии стал изучаться и применяться при лечении аутизма или гиперактивности у детей, а также при других заболеваниях, в том числе генетических.

Друг детей и героев

О том, как применяется метод канистепарии в Украине, Фактам ICTV рассказала координатор украинско-канадского некоммерческого проекта Друг героя Ольга Смирнова.

— Наш проект был основан для помощи ветеранам ВС Украины, которые получили во время боевых действий физические и душевные раны, — рассказала Ольга Смирнова. – Но впоследствии мы стали работать и с детками, страдающими различными заболеваниями. Собаки, с которыми мы работаем, прошли отбор и специальную подготовку. Ведь не каждое животное может стать терапевтом.

Когда отбирают собак для терапии, они проходят тестирование, в ходе которого обращается внимание на такие качества, как особенности породы (бойцовские, агрессивные не подходят), дружелюбие, стрессоустойчивость, обучаемость, послушание, отсутствие агрессии.

— Однако собака необязательно должна быть породистой, — заметила Ольга Смирнова. – главное, чтобы она была готова взаимодействовать с людьми, детьми и была выносливой. Потому что животное тратит очень много энергии, когда работает и ему также, как и врачу-человеку нужен период для восстановления сил.

Как работают лохматые терапевты

Собаки могут работать как индивидуально с пациентом, так и с группами. Иногда, чтобы помочь человеку успокоиться, расслабиться достаточно одного присутствия животного во время сеанса работы с психотерапевтом, в других случаях помогает контакт с ним.

При тактильном взаимодействии с животным лучше проходит социализация человека с нарушениями и нормализуется его психологическое состояние. Ведь собака не оценивает, она воспринимает человека таким, какой он есть.

Не каждый может до конца открыться психологу или психотерапевту. Но собака чудесным образом воздействует на людей в депрессии, и они раскрепощаются.

Для ветеранов, получивших увечья, собаки становятся незаменимыми помощниками и даже поводырями, а иногда и своеобразным мостиком с окружающими людьми.

— При общении с животным у людей с посттравматическим синдромом уходит тревожность, агрессия, — объясняет координатор. – Им становится легче наладить отношения и в семье, и в социуме.

Собаки чувствуют человека, кажется даже, читают его мысли. Иначе как объяснить, что нарастание внутренней агрессии, раздраженности проходит, как только собака подойдет, ткнет носом или просто прижмется, заденет лапой, как бы говоря: “Эй, друг, ты чего расклеился? Жизнь – прекрасна, пошли гулять”. И человек, еще несколько минут назад готовый наброситься на любого, кто его заденет, отвлекается и треплет загривок четвероногого друга.

Интересный факт: Если смотреть в глаза собаке в течение 30-60 секунд, в мозге выделяется окситоцин. Это помогает снизить тревожность и успокоится.

Поэтому собаки-терапевты сейчас частые гости госпиталей и реабилитационных центров для ветеранов боевых действий.

История из архива Друга героя

Пуля вражеского снайпера должна была стать смертельной, но солдатская удача улыбнулась Саше. Он выжил. Впоследствии сел в коляску и смог, наконец, выйти на прогулку, где и познакомился с собаками-терапевтами проекта Друг героя. Особенно понравился раненому солдату юный игривый Скиф. Собака искренне заглядывала Саше в глаза и с удовольствием играла с ним мячом. Саша оставил грустные мысли, жизнь снова засияла для него веселыми и радостными красками.

Прошло два года.

За плечами Саши было длительное лечение, операции и постоянная борьба с последствиями ранения.

И вот в один из весенних дней молодой ветеран вышел из палаты и увидел собак-терапевтов, общавшихся с другими ветеранами. К нему подбежала большая собака, заглянула в глаза. Так это же Скиф! Пес радостно бил хвостом и прижимался к Саше! Радости обоих не было предела, через мгновение они уже обнимались и играли в мяч. Но теперь Саша уже твердо стоял на ногах, а большой сильный Скиф на огромной скорости ловко ловил мяч и осторожно клал его в солдатские ладони.

Очень хорошо откликаются на работу хвостатых терапевтов детки.

— Для детей собака становится мотиватором, — говорит Ольга Смиронова. – она стимулирует активность и желание достичь успеха.

Она рассказала, что одним из подопечных проекта был мальчик, который не мог ходить. Ему на ноги надевали специальные приспособления, чтобы он мог двигаться, но движение доставляло боль, и ребенок отказывался ходить. Когда же он стал взаимодействовать с собакой, то понял, чтобы быть рядом с псом, погладить его, нужно встать, сделать несколько шагов. Понемногу ребенок успокоился и начал двигаться. Собака помогала ему преодолевать страх боли.

Во время сеансов психотерапии с детьми собаки-терапевты могут просто присутствовать в комнате. Затем дети начинают проявлять интерес к животному, подходить, гладить, иногда прогуливаться с песиком.

И родители, и специалисты отмечают что собаки магически воздействуют на детишек. Даже аутисты становятся более открытыми, дети-молчуны произносят свое первое слово. Иногда бывает, что это кличка их четвероногого врача.

Показания

С какими же проблемами удается справиться собакам-терапевтам. Это:

кризисные состояния

истерия

депрессия

неврозы

аутизм

фобии

навязчивые идеи

Собака, живущая дома – уже мощный мотиватор. Ведь невзирая на свое состояние, настроение, погоду, хозяину нужно выгулять ее, то есть выйти на свежий воздух, двигаться, общаться с другими людьми. Поэтому некоторые врачи советуют завести домашнего питомца.

Детский офтальмолог, профессор Сергей Рыков советует родителям детей с плохим зрением завести собаку, чтобы ребенок, выгуливая ее, чаще мог смотреть вдаль, двигаться, что обязательно положительно скажется на зрении.

Совет специалиста

Если вы решили завести собаку для своего проблемного ребенка, посоветуйтесь со специалистом, какую взять. Пройдите курс подготовки тренера для собак-терапевтов. В общем подойдите к этому ответственно, чтобы не пришлось потом пристраивать питомца.

Противопоказания

Как и любая терапия, лечение с помощью собак имеет противопоказания. Во-первых, это фобия. Есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут побороть страх перед собакой. Хотя некоторым это и удается.

Аллергия на шерсть. Однако можно подобрать собаку, которая не линяет, короткошерстную. Да и, по словам Ольги Смирновой, чаще оказывается, что это аллергия не на саму шерсть животного, а на микроорганизмы, которые живут в ней или в подушках и коврах дома. Но как бы то ни было, есть люди, чувствующие недомогание в присутствии животных.

Породы для терапии

Неважно какой породы собака, это может быть и двор-терьер. Главное, советует Ольга Смирнова, чтобы собака была уравновешена, спокойна в любых ситуациях, управляема. Таких собак немного. Но каждая, прошедшая отбор, – золотой фонд.

Специалисты, изучающие воздействие собак на человека, отмечают, что мелкие собачки лучше подходят пожилым пациентам, а собаки крупных пород (лабрадоры, алабаи, сенбернары) — отличные компаньоны и няньки для детей и подростков с заболеваниями психического и психосоматического генеза.

Не очень хорошие терапевты получаются из пуделей и чихуахуа в связи с их нестабильной нервной системой. Хотя для хозяев собачек этих пород их любимцы остаются источником положительных эмоций. Все индивидуально.

Фото: Друг героя