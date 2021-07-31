Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

176 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Киеве за 31 июля

коронавірус

За минувшие сутки в Киеве подтверждено 176 новых случаев коронавируса, таким образом с начала пандемии эта болезнь была диагностирована у 218 994 жителей столицы.

Больше всего зараженных зафиксировано Соломенском (45), Святошинском (35), Шевченковском (21) и Подольском (21) районах города.

За последние 24 часа 123 человека были выписаны из больниц, после того как смогли справиться с болезнью, доведя общее число выздоровевших до 209 341. Организм один человека не смог справиться с последствиями вируса, таким образом общее число умерших киевлян достигло 5 232.

Кто заболел за сутки

  • 92 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;
  • 71 человек в возрасте от 19 до 84 лет;
  • пять девочек от 6 месяцев до 17 лет;
  • восемь мальчиков от 3 до 17 лет.

Кроме того, 24 киевлянина госпитализированы с подтвержденным диагнозом Covid-19, а еще 34 жителя столицы попали в больницу с пневмониями и подозрением на коронавирус.

Коронавирус в Киеве за 31 июля

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка