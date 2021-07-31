За минувшие сутки в Киеве подтверждено 176 новых случаев коронавируса, таким образом с начала пандемии эта болезнь была диагностирована у 218 994 жителей столицы.

Больше всего зараженных зафиксировано Соломенском (45), Святошинском (35), Шевченковском (21) и Подольском (21) районах города.

За последние 24 часа 123 человека были выписаны из больниц, после того как смогли справиться с болезнью, доведя общее число выздоровевших до 209 341. Организм один человека не смог справиться с последствиями вируса, таким образом общее число умерших киевлян достигло 5 232.

Кто заболел за сутки

92 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;

71 человек в возрасте от 19 до 84 лет;

пять девочек от 6 месяцев до 17 лет;

восемь мальчиков от 3 до 17 лет.

Кроме того, 24 киевлянина госпитализированы с подтвержденным диагнозом Covid-19, а еще 34 жителя столицы попали в больницу с пневмониями и подозрением на коронавирус.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: