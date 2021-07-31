Летом обычно учащаются случаи пищевых отравлений. Когда можно помочь себе самостоятельно, а когда нужно немедленно обращаться к врачу, рассказала врач-инфекционист Ирина Манжелеева.

— Если есть такие симптомы, как высокая температура — 38,5 градусов и выше, рвота, диарея, диарея с кровью, если после опорожнения не становится легче, нужно обратиться к врачу, — советует Ирина Манжелеева. — При легкой форме отравления можно помочь себе самостоятельно.

Прежде всего нужно восстановить потери: с рвотой и диареей уходит много жидкости, поэтому нужно пить. Чтобы восстановить водно-электролитный баланс, нужно пить обычную воду, можно из магазина, но негазированную. Газированная только ухудшит состояние.

Можно применить специальные электролитные смеси.

Затем необходимо принять сорбент. Он соберет все токсины, которые не вышли естественным путем.

При болях в животе помогут спазмолитики.

Если все эти средства и меры не улучшат состояние — обращайтесь к врачу. Более суток бороться самостоятельно с отравлением нельзя.

Когда отравились дети, надо быть внимательными и осторожными одновременно. Совсем маленькие не могут сказать, что с ними происходит, они становятся вялыми, бледными, может подняться температура. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу.

А пока едете к нему или ждете скорую, давайте ребенку много воды.

— Отпаивание малыша — очень важный момент, — говорит врач. — Но это не значит, что нужно дать выпить чашку воды. Поить малыша нужно чайными или столовыми ложками через каждые 3-5 минут.

У каждой мамы, кстати, должны быть в аптечке тесты на ацетон в моче. При сильном отравлении уровень ацетона повышается.

Что можно есть

После того как симптомы отравления исчезли, можно есть рисовую кашу или рисовый отвар, любую кашу на воде, овощной суп. Можно добавить немного приготовленного на пару нежирного мяса (кролика, индейку). Можно есть вареные овощи. Только в первые дни после болезни не употребляйте капусту и свеклу. В них много клетчатки, и можно спровоцировать расстройство желудка. Также воздержитесь от кисломолочных продуктов.