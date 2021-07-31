Летающие насекомые часто могут жалить и кусать, но некоторые из них особенно опасны. Принято считать, что укус овода –‌ одно из самых неприятных летних происшествий. Репутация у него и правда плохая, но вовсе не из-за укусов, а потому что личинки оводов паразитируют в теле животных и человека.

Слепень, родственник овода, очень похож на него и действительно очень больно кусает, но долгосрочных последствий от его нападения, скорее всего, не будет.

Кто такие слепни и оводы

Слепни часто бывают крупными, похожи на больших мух, у них очень большие золотистые глаза, прозрачные или пятнистые крылья, есть толстый хоботок, внутри которого жесткие режущие и колющие отростки. Самки слепней становятся кровососущими в период размножения, самцы не опасны.

Оводы очень похожи на слепней, но обычно меньше размером. Они не жалят и не кусают, у них атрофирован ротовой аппарат во взрослом состоянии. Овод опасен на стадии личинки. Самка откладывает яйца на теле, часто на слизистых, животных или человека. После того, как из яиц выходят личинки, они проникают внутрь тела и повреждают мягкие ткани.

Симптомы после укуса слепня

Первый выраженный симптом –‌ внезапная сильная боль.

Чем ближе к голове был укус, тем опаснее могут быть его последствия. Наиболее опасны укусы слепней в шею и лицо, так как они могут привести к быстрому развитию отека Квинке и удушью.

Последствия укуса слепня особенно тяжелые у детей. Не оставляйте спящего ребенка на природе без защитной сетки вокруг. Всегда держите его в поле зрения на прогулках и отдыхе у воды. Если слепень напал на ребенка –‌ немедленно вызовите скорую помощь.

Момент укуса быстрый и очень болезненный. Самка слепня впрыскивает в ранку слюну, которая препятствует сворачиванию крови, и это в первую очередь вызывает сильную ответную местную реакцию.

В дальнейшем может развиться общая аллергическая реакция замедленного или немедленного типа.

Местная реакция:

вокруг места укуса быстро образуется отек, покраснение и уплотнение, которые сохраняются несколько дней;

при расчесывании ранки присоединяется инфекция и воспаление усиливается.

Общая реакция:

повышение температуры, общее недомогание;

аллергический отек.

Первая помощь и лечение

Если слепень укусил ребенка –‌ немедленно вызывайте скорую помощь.

Скорую помощь после укуса слепня также нужно вызвать человеку:

с сезонной аллергией в анамнезе,

астмой, нарушениями работы легких,

заболеванием сердца и сосудов,

при укусе в лицо или шею,

при нападении двух и более слепней.

Первая помощь после укуса слепня:

Снять воспаление и зуд в месте укуса: промойте водой с твердым мылом, нанесите антигистаминное средство, быстрее подействует стероидное. Предотвратить развитие аллергической реакции или купировать уже развившийся аллергический отек: примите разовую дозу противоаллергического препарата. Обезболить: принять любое НПВС или обезболивающее, которое есть у вас в аптечке.

Слепни также переносят туляремию и сибирскую язву, поэтому желательно после укуса обратиться к врачу инфекционисту/эпидемиологу и сделать анализ на эти инфекции.

Лечение после укуса

Обычно для снятия воспаления в месте укуса достаточно несколько дней принимать нестероидные противовоспалительные, которые вы используете при повышенной температуре. Они также дают и обезболивающий эффект.

Местно можно наносить гели и мази от зуда и боли. Лечиться после укуса слепня или нападения овода лучше после осмотра врача и по его назначениям.

Использование народных средств может усугубить реакцию на укус. Не лечитесь самостоятельно, если вам нужна помощь.

Будьте внимательны: если на вас напал овод и впрыснул что-то в глаз или нос, то нужно обязательно обратиться к врачу, даже если вы не чувствуете никаких симптомов.

Сильно болит место укуса несколько дней?

Обычно, даже при самых болезненных укусах насекомых, отек и воспаление спадают через пару дней. Антигистаминные и НПВС снимают первую острую реакцию, и постепенно место укуса перестает беспокоить.

В случае, если воспаление не уходит, стало горячим и еще более болезненным, появился нехарактерный для кожи оттенок –‌ обязательно обратитесь к врачу.

Присоединение инфекции или особенно выраженная реакция могут вызвать осложнения после укуса слепня.