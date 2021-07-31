В Украине в последний июльский день зафиксировали 2 251 869 случаев заражения Covid-19, а за сутки — 916.

Между тем в мире коронавирусом заразились все больше в Китае и Японии.

С начала пандемии коронавируса в мире, по официальной статистике, заразились более 197 млн человек, 4 200 000 из них умерли. Полностью вакцинированы пока только 14,4% в мире, или 1 120 000 000 человек.

Коронавирус в мире

В Китае — новая вспышка заражений, причем вирус, возможно, прилетел из России.

В Японии все быстрее распространяется вирус. За последние сутки там обнаружили 10 743 заразились (накануне было чуть больше 10 000).

Премьер-министр объявил чрезвычайное положение еще в четырех префектурах.

Чрезвычайное положение объявлено на территориях вокруг олимпийского Токио и в мегаполисе Осака на западе страны. Условия чрезвычайного положения в Японии мягкие — не включают домашний карантин. Власти рекомендуют не ездить на работу.

В самом Токио, где чрезвычайное положение было введено ранее, за последние сутки обнаружили 3 300 новых заразились коронавирусом. В столице заняты 60% больничных коек, предназначенных для тяжелобольных коронавирусом.

Среди участников и персонала Олимпиады за последние сутки нашли 27 новых носителей коронавируса, и их общее число теперь превысила 200 человек. Организаторы Игр уверяют, что жесткий карантин, отсутствие болельщиков и полное тестирование, во-первых, позволяют продолжать соревнования, а во-вторых, исключают распространение вируса.