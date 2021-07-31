В Николаеве обнаружили 4 случая заражения штаммом Дельта, который завезли из Турции и РФ

В Николаеве 4 человека заразились штаммом коронавируса Дельта.

Мэр Николаева Виталий Ким заявил, что тесты подтвердили 4 новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса Дельта в городе, распространение которого в Украине спрогнозировали ученые НАН.

— К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса Дельта, — написал мэр Николаева.

По словам мэра, трое больных индийским штаммом недавно вернулись из Турции, еще один — из Российской Федерации. Ким добавил, что все четверо чувствуют себя удовлетворительно, сейчас они находятся на самоизоляции.

Мэр Николаева также добавил, что согласно статистическим данным, ежедневно в городе COVID-19 диагностируют в размере не менее 20 человек. Это свидетельствует об увеличении темпов распространения заболевания.

Чтобы не стать жертвой штамма Дельта, необходимый вакцинироваться и ревакцинировать, советует инфекционист Ольга Голубовская. Сразу после вакцинации нужно постараться избегать людных мест, носить маску в течение первой недели, помнить о правильном питании и здоровом сне.