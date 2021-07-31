Малина — полезная ягода, которая содержит ряд витаминов, среди которых В1, В2, РР, С, а также микро- и макроэлементы — калий, железо, марганец, цинк. Летом можно лакомиться ею сколько угодно, но украинские хозяйки делают запасы и на зиму.

Среди популярных способов — консервирование. Украинки используют традиционные рецепты с добавлением только малины и сахара, а также более экзотические, например, с апельсином.

Но консервирование не сохраняет полезных свойств ягоды.

По словам диетолога Алены Юдиной, во время приготовления варенья высокие температуры разрушают витамин С. Кроме того, оно содержит большое количество сахара.

Чтобы максимально сохранить пользу малины, можно замораживать ягоду — целой или перетертой. В таком виде она содержит больше полезных веществ.

Зимой ее можно добавлять в чай, десерты.

Ягоды — полезные для организма человека из-за высокого содержания витаминов и микроэлементов. Летом их желательно добавить в свой рацион.

Однако также стоит быть осторожными — немытыми ягодами можно отравиться, чем нанести вред организму.