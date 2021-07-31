С начала кампании вакцинации в Украине прибыло 11 929 056 доз вакцин против коронавируса. Среди них — более 4 млн доз препарата от инициативы COVAX, 153 тыс. вакцин помощи от стран Евросоюза и 7,6 млн доз за счет украинского госбюджета.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, это означает, что к концу лета Украина должна выполнить 10 млн прививок против Covid-19.

На этой неделе Украина приняла 52,8 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, 430 560 препаратов Comirnaty от Pfizer-BioNTech и 764 440 вакцин CoronaVac от Sinovac Biotech. Сейчас наше государство принимает еще один чартер с 1,5 млн доз последнего препарата.

Полный курс вакцинации CoronaVac является основанием для въезда на территорию ряда иностранных стран. Среди них — Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и другие государства.

По словам главы Минздрава, вакцины против коронавируса распределяют в разные области Украины без задержек на национальном складе.

В то же время препараты, для которых требуются условия ультрахолодовой цепи, доставляют на следующий день после прибытия на территорию Украины.

Первоначально такой шаг помогает сэкономить расходы из украинского госбюджета на логистику и хранение лекарственных средств. В то же время вакцины должны защищать организм населения против опасного заболевания.

На территории Украины уже работает более 350 центров массовой иммунизации граждан. Почти все подготовленные пункты вакцинации против Covid-19 уже открыли.