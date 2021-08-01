День борьбы с раком легких: как вовремя выявить заболевание и предотвратить возникновение

Международный день борьбы против рака легких отмечают 1 августа. В этот день следует задуматься о своем здоровье и вспомнить, когда в последний раз вы проверяли свой организм.

Рак легких является одним из самых распространенных видов рака во всем мире и, в частности, в Украине. Врач-пульмонолог Ольга Коротченко рассказала, как предотвратить рак легких и вовремя выявить болезнь, чтобы увеличить шансы на выздоровление.