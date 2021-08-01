Что такое рак легких
Рак — заболевание, которое вызывает неограниченное и неконтролируемое образование аномальных клеток в организме. А рак легких — это злокачественное новообразование, которое развивается в легких.
Согласно данным Минздрава, ежегодно в Украине регистрируют около 13 тыс. новых случаев рака легких. Мужчины болеют в пять раз чаще женщин. В то же время рак легких является одной из немногих нозологий, заболеваемость которой в Украине уменьшается ежегодно на 3-4%.
Признаки рака легких
- кашель;
- отхаркивание кровью или мокротой красно-коричневого цвета;
- одышка, боль в грудной клетке;
- слабость;
- утомляемость;
- потеря веса и аппетита;
- длительное повышение температуры;
- может быть нарушение глотания;
- инфекции, в частности бронхит и пневмония, не проходят или повторяются.
По словам врача, сложность заключается в том, что на ранних стадиях рак часто протекает бессимптомно и выявляется уже на поздних стадиях заболевания.
Причины возникновения
- активное и пассивное курение (около 80% больных раком легких — курильщики);
- вдыхание различных видов химических веществ, дыма и пыли;
- есть или же был контакт с радоном;
- перенесенный туберкулез легких;
- некоторые доброкачественные новообразования легких;
- наследственность.
— Но основной причиной является табакокурение в любом виде. Сюда входят сигареты, трубка, кальян и любые другие продукты (или какие-либо другие продукты табачной промышленности), — отметила специалист.
Также не стоит забывать о продуктах нагрева табака. С точки зрения риска для здоровья их влияние не менее агрессивно.
Учитывая это, в зоне риска: курильщики (в том числе пассивные), люди, которые работают в условиях запыленности и загазованности, в контакте с радиоактивными веществами (при несоблюдении техники безопасности), люди, чья работа связана с вдыханием вредных веществ, пациенты с доброкачественными новообразованиями легких, а также те люди, чьи кровные предки болели раком легких.
Методы диагностики
Если у вас возникли вышеперечисленные симптомы, или же вы находитесь в зоне риска — следует обратиться к врачу и проходить плановые обследования. Стоит помнить, что раннее выявление рака легких поможет вовремя начать лечение.
Коротченко утверждает, что диагностика рака начинается с клинического обследования пациента, тщательного сбора анамнеза болезни и жизни. Основной метод такой диагностики — рентгенологическое исследование. Для уточнения диагноза используется компьютерная томография (КТ). Аппарат сканирует тело и использует низкие дозы излучения для детального изображения легких.
Также пациент должен сдать цитологическое исследование мокроты и сделать бронхоскопию с биопсией.
— Самое печальное то, что во время профилактических осмотров выявляется всего до 20% случаев рака легких, а причина в том, что люди пренебрежительно относятся к своему здоровью.
Лечение рака легких
Лечение рака легких в Украине осуществляется в учреждениях онкологического профиля. Чтобы пациент выздоровел, используются следующие методы лечения:
- хирургический;
- лучевая терапия;
- химиотерапия.
— Чем раньше выявлено заболевание и чем раньше начато лечение рака легких, тем оно эффективнее и менее затратно и финансово, и эмоционально. А о стоимости лечения говорить сложно. Это касается любой формы рака, — отметила она.
Профилактика
Чтобы предотвратить возникновение рака легких, следует ежегодно проходить рентгенологическое исследование органов грудной клетки, особенно об этом стоит помнить тем, кто находится в зоне риска. Также врач советует делать клинический анализ мокроты один раз в шесть месяцев людям с хроническим кашлем.
Во время работы с вредными веществами не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты, ведь их использование уменьшает риск возникновения болезни.
Также необходимо бороться с курением. Ведь сигаретный дым, заполняющий закрытые помещения, содержит более 4 тыс. химических веществ, из которых по крайней мере 250 – вредны, а более 50 вызывают рак. Также избегайте пассивного курения. Соблюдайте здоровый образ жизни и регулярно проходите профилактические обследования.