С 1 по 7 августа традиционно проходит Всемирная неделя грудного вскармливания. О том, насколько важно материнское молоко, особенно в разгар пандемии Covid-19, Фактам ICTV рассказала основатель Национального движения в поддержку грудного вскармливания Молочные реки Украины Ксения Соловей.

Грудное молоко – обычная пища младенца, которая легко усваивается и содержит все необходимые для развития и роста компоненты.

Материнское молоко еще и самый лучший защитник детского организма от микробов, которые окружают и атакуют нас ежесекундно. Этот удивительный продукт, созданный природой, на несколько месяцев становится единственным источником питательных веществ, поступающих в организм малыша. Вот почему так важно наладить грудное вскармливание с первых минут жизни.

Правда, реклама молочных смесей утверждает, что они содержат все, что есть в грудном молоке. Но это не так.

— Если говорить об альтернативе материнскому молоку, то ее нет, — утверждает Ксения Соловей. – Именно молоко матери – это удивительная субстанция, которая способна обеспечить полноценное питание и эффективную защиту младенца. Все остальное – это низкокачественный продукт.

Действительно, может ли молочная смесь, произведенная в промышленных условиях, защитить конкретного малыша от тех микробов, которые оказались на его тельце? Никогда. Ибо невидимые датчики организма мамы, берущей на руки своего младенца, целующей его, обнимающей, считывают всю информацию о патогенах, и ее внутренняя химлаборатория тут же начинает готовить для него молоко с соответствующей зашитой.

— Ежегодно ученые открывают все новые и новые составляющие материнского молока, — говорит Ксения Соловей. – А производители смесей запаздывают, и не могут дать всего, что есть в грудном молоке.

Совсем недавно открылась информация, что материнское молоко содержит стволовые клетки. Они максимально поддерживают здоровье ребенка, играют важную роль в его дальнейшем развитии.

Поэтому, сколько бы времени женщина ни кормила своего ребенка – месяц, два, год или больше, она тем самым одаривает его самым драгоценным, что может быть – здоровьем.

— Не слушайте никого, кто уговаривает вас оставить кормление по любым причинам, – советует Ксения. – Даже, если вы кормили год, и вам твердят, что в молоке уже нет ничего питательного, не верьте. В молоке всегда есть витамины, микроэлементы и защитные факторы, а после года кормления оно становится еще более ценным.

Подрастая, дети начинают исследовать окружающий мир. Они все пробуют на зуб, тянут в рот руки, играя в песочнице, пробуют на вкус песок. Кто-то от этого падает в обморок. Но ничего страшного нет. Ведь, если мама кормит ребенка грудью, он под надежной зашитой.

В процессе роста малыша состав молока меняется. После шести месяцев мы начинаем давать прикорм, и грудное молоко уже не является основной пищей. Да оно и не должно быть таковой, ведь уже есть другие продукты. Но еще какое-то время не менее 1/3 питательных веществ малыш будет получать именно из грудного молока.

— И не должно быть таких ситуаций, когда вам советуют остановить кормление грудью, чтобы малыш стал есть твердую пищу, — говорит Ксения Соловей. — Если кроха не хочет есть прикорм, его нужно научить. Убирать же кормление грудью – это ошибка.

Кормление грудью и Covid-19

Если мама заболела коронавирусом, это не повод отлучать ребенка от груди или изолировать его. При легком течении болезни достаточно придерживаться общих правил: носить маску, мыть руки, использовать антисептик. Желательно с 80% спирта.

Через молоко Covid-19 не передается

Если маму госпитализировали, то нужно организовать сцеживание и передачу молока домой. Это сложно, но попробовать надо.

Понятно, что надо обеспечить стерильную посуду, чистоту рук. Главное, чтобы молоко продолжало вырабатываться. Если у мамы будут силы, сцеживаться надо через каждые три часа, но можно и через шесть. Даже раз вдень – тоже хорошо.

Если маме назначили какие-либо препараты, надо предупредить врача, что вы кормящая, и подобрать лекарства, которые разрешены при кормлении грудью. Уточнить, какие лекарственные средства сочетаются с грудным вскармливанием, можно на сайте.

Домашние же должны обеспечить кормление малыша. Это может быть и бутылочка, но лучше ложка, чашка, кормление с пальца. Потому что возможна ситуация, что ребенок не возьмет грудь по возвращении мамы из больницы.

Если нет возможности доставлять мамино молоко, подумайте о донорском. Это в первую очередь. И только потом — о смесях.

Если лактация все же прекратилась, все можно вернуть назад. Верьте в это. Специалисты по грудному вскармливанию всегда могут прийти к вам на помощь.

Главное, это поддержка и помощь окружения.

Кормление и вакцинация

На беременных и кормящих, конечно, никто не проверял вакцины. Но если Covid-19 не передается через молоко, то кормящие мамы вполне могут вакцинироваться. Тем более, если они работают и находятся в зоне риска: медики, учителя.

Ценность грудного молока трудно переоценить. Причем как для матери, так и для младенца. Но если о несомненной пользе грудного молока практически не спорят, то по поводу времени прекращения кормления грудью единого мнения в обществе пока нет. Каждая женщина должна решать сама, сколько ей кормить свое дитя.