За прошедшие сутки в Киеве подтверждено 86 новых случаев коронавируса, таким образом с начала пандемии эту болезнь диагностировали у 219 080 жителей столицы.

За последние 24 часа в городе 2 836 украинцев прошли полный курс вакцинации против опасного заболевания.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: