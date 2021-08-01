По состоянию на утро 1 августа, за последние сутки в Украине зафиксировали 484 новых случая коронавируса (из них 16 детей и семь медицинских работников). За весь период пандемии 2 253 269 украинцев заболели Covid-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в столице (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
За минувшие сутки госпитализировали 473 украинцев, шесть человек умерли, однако 131 гражданин смог преодолеть опасное заболевание.
За все время пандемии в Украине 2 253 269 человек заболели Covid-19, 52 951 человек умер от болезни, однако 2 186 994 человека смогли выздороветь от коронавируса.
За сутки провели 13 745 ПЦР-тестов (среди них методом ИФА — 2 676 человек, экспресс-тестами — 10 029 людей). Всего с начала пандемии провели 11 395 330 тестирований на наличие заболевания.
Количество заболеваний в регионах за сутки
Киев — 86 случаев;
Винницкая область — 18 случаев;
Волынская область — 3 случая;
Днепропетровская область — 41 случай;
Донецкая область — 14 случаев;
Житомирская область — 24 случая;
Закарпатская область — 2 случая;
Запорожская область — 16 случаев;
Ивано-Франковская область — 8 случаев;
Киевская область — 24 случая;
Кировоградская область — 4 случая;
Луганская область — 12 случаев;
Львовская область — 12 случаев;
Николаевская область — 20 случаев;
Одесская область — 55 случаев;
Полтавская область — 10 случаев;
Ровенская область — 5 случаев;
Сумская область — 16 случаев;
Тернопольская область — 21 случай;
Харьковская область — 40 случаев;
Херсонская область — 24 случая;
Хмельницкая область — 4 случая;
Черкасская область — 7 случаев;
Черновицкая область — 12 случаев;
Черниговская область — 6 случаев.
За сутки 68 499 украинцев вакцинировались против коронавируса. Одну дозу получили 45 597 граждан, а 22 902 человека прошли полный курс иммунизации от заболевания.
В течение суток работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов прививки и 319 центров вакцинации. С начала кампании иммунизации 3 571 447 человек получили прививки против коронавируса.
Среди них 3 571 445 украинцев получили одну дозу вакцины и 2 023 258 человек прошли полный курс иммунизации (из них двое получили одну дозу за границей). Всего провели 5 594 703 прививки.