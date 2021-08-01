По состоянию на утро 1 августа, за последние сутки в Украине зафиксировали 484 новых случая коронавируса (из них 16 детей и семь медицинских работников). За весь период пандемии 2 253 269 украинцев заболели Covid-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в столице (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

За минувшие сутки госпитализировали 473 украинцев, шесть человек умерли, однако 131 гражданин смог преодолеть опасное заболевание.

За все время пандемии в Украине 2 253 269 человек заболели Covid-19, 52 951 человек умер от болезни, однако 2 186 994 человека смогли выздороветь от коронавируса.

За сутки провели 13 745 ПЦР-тестов (среди них методом ИФА — 2 676 человек, экспресс-тестами — 10 029 людей). Всего с начала пандемии провели 11 395 330 тестирований на наличие заболевания.

Количество заболеваний в регионах за сутки

Киев — 86 случаев;

Винницкая область — 18 случаев;

Волынская область — 3 случая;

Днепропетровская область — 41 случай;

Донецкая область — 14 случаев;

Житомирская область — 24 случая;

Закарпатская область — 2 случая;

Запорожская область — 16 случаев;

Ивано-Франковская область — 8 случаев;

Киевская область — 24 случая;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 12 случаев;

Львовская область — 12 случаев;

Николаевская область — 20 случаев;

Одесская область — 55 случаев;

Полтавская область — 10 случаев;

Ровенская область — 5 случаев;

Сумская область — 16 случаев;

Тернопольская область — 21 случай;

Харьковская область — 40 случаев;

Херсонская область — 24 случая;

Хмельницкая область — 4 случая;

Черкасская область — 7 случаев;

Черновицкая область — 12 случаев;

Черниговская область — 6 случаев.

За сутки 68 499 украинцев вакцинировались против коронавируса. Одну дозу получили 45 597 граждан, а 22 902 человека прошли полный курс иммунизации от заболевания.

В течение суток работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов прививки и 319 центров вакцинации. С начала кампании иммунизации 3 571 447 человек получили прививки против коронавируса.

Среди них 3 571 445 украинцев получили одну дозу вакцины и 2 023 258 человек прошли полный курс иммунизации (из них двое получили одну дозу за границей). Всего провели 5 594 703 прививки.