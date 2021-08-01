Ежегодно с инфарктом миокарда сталкивается около 50 тыс. украинцев. Смертность от этой болезни довольно высока. У людей, у которых инфаркт возникает во второй раз, смертность практически 40-50%. То есть каждый второй человек умирает после сердечного приступа.

Врач-кардиолог Наталья Иванюк рассказала Фактам ICTV о симптомах инфаркта миокарда и как правильно оказать первую помощь, чтобы спасти жизнь человеку.

Что такое инфаркт

Инфаркт — осложнение ишемической болезни сердца. По словам врача, это состояние, когда в сосудах человека откладываются холестериновые бляшки. Если они достигают большого размера, то могут перекрывать просвет сосуда, который затем разрывается и полностью закупоривает артерию.

Таким образом нарушается кровообращение сердечной мышцы, то есть определенная часть сердца не получает кислород и питательные вещества вместе с кровью, что приводит к отмиранию части органа.

Самая распространенная причина инфаркта — это стеноз или сужение сосудов.

В зоне риска:

люди с избыточным весом, ожирением;

мужчины старше 60 лет;

женщины старше 50 лет, переходящие в стадию менопаузы;

люди, не имеющие адекватной физической нагрузки;

люди с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ишемической болезнью, онкологией;

люди, употребляющие наркотики и курящие;

люди, которые неправильно питаются или употребляют продукты с холестерином.

Симптомы инфаркта миокарда

— Основной симптом начала инфаркта — это “грудная лягушка”, то есть стенокардия. Это резкая боль за грудиной. Может ощущаться сдавливание, сжимание, — утверждает врач.

Боль может длиться в течение пяти минут. Если же за это время она не проходит, то это указывает на проявление стенокардии. По словам специалиста, пациенты описывают это состояние, как будто на грудь положили тяжелый предмет, кирпич, плиту с бетона.

Боль также может распространяться на левое плечо, руку, лопатку, левую часть тела, шею, нижнюю часть челюсти, предплечье. Но бывают и неклассические симптомы инфаркта, когда может болеть живот, под лопатками, спина. На это нужно обращать внимание.

Она подчеркнула, если симптомы не проходят в течение пяти минут, то стоит сразу обратиться к врачу.

Также человек чувствует слабость, головокружение, потливость, тошноту, одышку, может снизиться давление.

Первая помощь при инфаркте

— При инфаркте ни в коем случае нельзя медлить. Даже если вы почувствовали эти симптомы впервые и не уверены, что это стенокардия, следует срочно вызвать скорую помощь по номеру 103. Особенно, если вы сами дома. Запрещено садиться за руль в таком состоянии и ехать самостоятельно в больницу. Лучше дома сразу открыть входную дверь, чтобы скорая смогла попасть в квартиру, если вы потеряете сознание, — рассказала Иванюк.

Пока скорая в пути, это время можно использовать для оказания себе или же другому человеку первой помощи:

под язык нужно положить 0,5 г нитроглицерина , который расширяет артерии;

, который расширяет артерии; затем следует разжевать 0,25 г аспирина , который разжижает кровь;

, который разжижает кровь; необходимо лечь так, чтобы голова была выше ног. Согнуть ноги в коленях, чтобы сердцу было легче работать;

открыть окно, чтобы был свежий воздух, и освободить шею, чтобы не было сильной одышки.

— Чем раньше вы выпьете эти препараты после возникновения симптомов, тем ниже будет вероятность возникновения инфаркта. Ведь это состояние не возникает сразу. Есть период, когда она только начинается, проходит и заканчивается. Поэтому если мы с самого начала на этапе стенокардии предпримем все необходимые действия, то инфаркт может не наступить, — заметила кардиолог.

Лечение инфаркта

В украинских протоколах лечения указано: если пациент с инфарктом попадает в больницу, то в течение 2-3 часов от начала симптомов, ему делают первые анализы. Это время называют терапевтическим окном.

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Пациента с этой болезнью сразу нужно транспортировать в кардио-хирургическую больницу, где специалисты смогут сделать все исследования и определить причину инфаркта.

— В первую очередь пациенту делают электрокардиограмму, УЗИ сердца, также делают анализ крови, который указывает на начало инфаркта. Самое главное исследование, которое делают после вышеназванных — это коронароангиография. Прибор, который способен сделать этот анализ, есть только в специализированных кардиологических больницах, поэтому важно сразу вести пациента именно туда, — добавила она.

С помощью коронароангиографии врачи могут определить место, где произошла закупорка сосудов. Таким образом врачи сразу понимают, как можно помочь пациенту. После определения места закупорки медики выполняют стентирование. То есть в проблемное место имплантируют специальную металлическую пружину (стент), которая раскраивает артерию, таким образом кровоснабжение восстанавливается.

Если же пациент не получил соответствующую первую помощь и инфаркт уже произошел, то пациента лечат капельницами и таблетками. Если же пациент не получил соответствующую первую помощь и инфаркт уже произошел, то пациента лечат капельницами и таблетками в течение 21 дня. А потом больному все равно необходимо делать коронарографию. По словам врача, это гораздо хуже, ведь после приступа определенная часть сердца уже не работает.

В таком случае ухудшается качество жизни пациента, возникают новые риски повторного инфаркта и возникновения других болезней, ведь сердце после перенесенного инфаркта будет работать не на 100%.

Профилактика инфаркта

Специалист утверждает, что не нужно ждать момента, когда появятся определенные симптомы. Каждый год необходимо делать кардио-чекап организма:

липидограмма (анализ крови, позволяет узнать, в каком состоянии находится жировой (липидный) обмен в организме, в него входит показатель холестерина и его фракции);

ЭКГ (этот метод дает возможность с большой точностью говорить о локализации очаговых изменений миокарда);

ЭХО-КГ (ультразвуковое исследование сердца, которое позволяет оценить размеры сердечных полостей и стенок, состояние клапанов, направление и скорость внутрисердечного потока крови);

консультация врача-кардиолога (даст заключение после результатов обследования, рекомендации, которые необходимы для вашего организма, и при необходимости назначит лечение).

Также для здорового человека необходимо измерять давление примерно три раза в месяц, контролировать свой пульс, вести дневник питания.

Кроме того, необходимо заниматься спортом, следить за своим весом, не употреблять наркотики и не курить.

Врачи предупреждают, что после перенесенного коронавируса важно следить за своим организмом, ведь есть риски возникновения инфаркта. Также могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой в целом.