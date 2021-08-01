По состоянию на вечер воскресенья, 1 августа, в мире было зафиксировано 197 979 500 случаев коронавируса, из них 4 218 149 случаев смерти инфицированных. За последние сутки были выявлены 392 541 зараженный, и 6 661 умерший.

Аналитик Евгения Истребина предупреждает, что штамм Дельта опаснее немутировавшей версии, поскольку в основном поражает детей и подростков от 10 до 19 лет.

Коронавируса в Украине

За минувшие 24 часа в Украине зарегистрировано 484 новых случая коронавируса, 16 из которых – дети, а еще семь — медработники. При этом пятеро человек скончались от опасной болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев фиксировалось в столице (86), а также Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

В свою очередь глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украину поступило уже почти 12 млн доз вакцины от Covid-19 различных производителей, в том числе более 4 млн доз, переданных в рамках международной инициативы COVAX, а 7,6 млн доз приобретены за счет украинского госбюджета.

По планам МОЗ, до конца лето будет вакцинировано уже 10 млн украинцев, однако иммунизация детей пока не планируется. В приоритете введение прививок людям старшего возраста и гражданам, чьи профессии находятся в группе риска.

В Минобразования оптимистично оценивают ситуацию и готовы снова, в случае необходимости, перейти на дистанционное обучение.

Коронавирус в мире

Новые вспышки коронавируса зафиксированы в Китае и Японии. В частности, в одном только Токио за 24 часа заразились более 3 тыс. человек, а по всей стране – около 10 тыс.

Премьер-министр страны объявил чрезвычайное положение в нескольких префектурах, в том числе в Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, а также в крупном мегаполисе Осака, что на западе страны.

В Китае новую вспышку связывают с завозом вируса с территории Российской Федерации.

Кроме того, неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети компаний по записи на вакцинацию от Covid-19 в итальянской области Лацио.

Местные власти заявили, что кибератака была чрезвычайно сильной и полностью парализовала возможность записаться на вакцинацию в этом регионе.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию, цель которого выяснить, на чьей именно ответственности находится хакерская атака.