Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины для ЕС: контракты уже пересмотрены

Фармацевтические компании Pfizer и Moderna приняли решение повысить закупочную стоимость вакцин от коронавируса для стран Европейского Союза.

Соответствующую информацию приводит издание Financial Times со ссылкой на заключенные контракты.

В частности, препараты от Pfizer подорожали на четверть — c 15,5 до 19,5 евро, а Moderna на 12% — с 19 до 21,5 евро за дозу. При этом ЕС согласился закупить прививки по новым прайсам.

Сообщается, что сделки заключенные на поставку до 2,1 миллиарда доз были пересмотрены после завершения третьей фазы испытаний.

Она показала, что мРНК-вакцины более эффективны, чем дешевые векторные препараты, разработанные компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что Украина уже получила более 12 миллионов доз вакцины разных производителей.

В частности, 7,6 млн доз закупили за счет госбюджета, еще около 4 млн доз препарата были получены в рамках инициативы COVAX и еще 153 тыс. – в качестве помощи от стран ЕС.

При этом Ляшко выразил надежду, что до конца лета иммунизацию пройдут более 10 млн украинцев.

Источник: Financial Times