Новый штамм Covid-19 Дельта, который впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, сейчас уже в 124 странах мира. Медики и ученые всего мира уже определили, что он заразнее на 70%, а еще, в отличие от “дикого” вируса, поражает детей и молодежь до 30 лет.

В то же время в мире уже два препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna (в Украине пока только первый препарат) разрешили для вакцинации детей в возрасте от 12 лет. Несмотря на это, Факты поговорили с представителями Министерства здравоохранения и Министерства образования о том, как будет действовать государство относительно распространения коронавируса среди детей и каким может быть новый учебный год.

Если раньше в большинстве случаев дети были лишь носителями и бессимптомно переносили болезнь, то с новым штаммом имеют и четкие проявления. Это – усталость, повышение количества приступов истерики у младенцев, головная боль, боль в животе, температура выше 37 градусов, потеря аппетита.

Пример Великобритании показывает, что болеют преимущественно дети и молодежь. В возрастной категории 10-19 лет, по подсчетам аналитика Евгения Истребина, уровень заболеваемости уже превысил январский максимум. Здесь важно отметить, что в Британии уровень вакцинации именно в этой категории населения самый низкий, ведь приоритетно прививали прежде всего старшие поколения.

Несмотря на это, Украина тоже готовится, что Дельта будет поражать и украинских детей. В министерстве считают, что новый штамм так быстро распространяется среди детей, в том числе других стран мира, не только потому, что их еще не прививали массово.

— Я думаю, это потому, что такой штамм, ведь в сравнении с началом пандемии, когда дети почти не болели, сейчас, к сожалению, эта ситуация меняется. Просто если это зависело бы только от прививки, то с самого начала дети болели бы массово, а это было не так, — говорит Идоятова.

Что с койкоместами для детей?

Представители Минздрава начали выезды в регионы, чтобы проверить соответствие заявленного количества коек, коек с кислородом, проложенных кислородных трасс.

— В течение последнего года выделялись средства регионам несколько раз, чтобы они обеспечили больницы кислородными концентраторами, централизованно проводили кислород, это и баллоны, это и кислородные станции на территории больниц, – объяснила в комментарии Фактам Евгения Идоятова, и.о. генерального директора Директората медицинского обеспечения Минздрава Украины.

Согласно данным Минздрава, в 18 областных детских учреждениях и отделениях под больных с Covid-19 выделены 1 523 койки 1 373 из них подведены к кислороду (имеются в виду и концентраторы, и централизованное снабжение). Но при необходимости отделения могут расширить, все будет зависеть от ситуации, отмечают в Минздраве.

— Пока ситуация стабильная. Но детские учреждения и детские кровати готовятся, этому уделяется отдельное внимание. В настоящее время в каждой области это минимум одно отделение или одно детское учреждение. То есть если нет отделения в учреждении инфекционном, то тогда это отдельное учреждение детское. Каждая область определяла, где большая заболеваемость и как удобнее доставлять таких детей. То есть зависит от разных логистических моментов и от обеспеченности самого заведения, – говорит Евгения Идоятова.

Как отметили в Минздраве, в зависимости от ситуации с заболеваемостью в список детских учреждений, предназначенных для маленьких пациентов с Covid-19, будут добавляться либо детские отделения, либо другие детские больницы, которые будут оказывать такую помощь.

40% педагогов и работников школ вакцинировались, а что с детьми?

Настоящим вызовом станет новый учебный год. В Украине детей, которые обучаются в учреждениях общего среднего образования, 4 млн 200 тыс., а дошкольников 1 млн 200 тыс. В Минобразования настроены оптимистично, и все же ждут рекомендаций от Минздрава ближе к осени и, несмотря на то, что появился новый штамм, готовы к разным сценариям.

— Мы сейчас не имеем каких-то конкретных рекомендаций от Министерства здравоохранения, хотя еще и рано, сейчас только июль. Но есть определенный опыт. Мы считаем, что в любой ситуации учебный год начнется первого сентября. А как он будет проходить, будет ли он в дистанционном или смешанном формате – это уже время покажет. Но в любом случае алгоритм действий ясен, – отмечает начальник Главного управления школьного образования МОН Украины Юрий Кононенко.

В Минздраве говорят — все противоэпидемические мероприятия еще есть, они до сих пор актуальны и они так же должны внедряться в новом учебном году. Мыть руки, соблюдать дистанцию, если это необходимо — носить средства индивидуальной защиты, к родителям призыв не отправлять в школу ребенка с симптомами респираторного заболевания.

— Очень сложно прогнозировать, как будет развиваться эпидемическая ситуация, прогнозы делаются, но что мы будем иметь с учреждениями образования через три месяца — посмотрим и будем принимать решения, — отмечает Татьяна Скапа, руководитель экспертной группы по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни МЗ Украины.

Многие педагоги уже получили защиту. 40% всех научно-педагогических, педагогических и других работников учебных заведений уже вакцинированы – это примерно 550 тыс. из 1 млн 200 тыс. работников.

— Те, кто очень хотел вакцинироваться, уже вакцинировались. Но поскольку работники учебных заведений в группе риска, то будем пропагандировать, чтобы вакцинировались и другие. Для нас это очень важно, – говорит Юрий Кононенко, начальник Главного управления школьного образования МОН Украины.

Вакцинация от 12 лет: почему разрешили и кто имеет право

В то же время в Украине разрешили вакцинацию детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. На сегодня уже привили 586 детей в возрасте от 16 до 18 лет, от 12 до 16 не вакцинировался ни один. Но Минздрав отмечает — пока о массовой вакцинации детей речь не идет.

По словам заведующего отделом иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александра Заики, у них есть инструкция, утвержденная Министерством здравоохранения, где с начала июля разрешается использовать эту вакцину уже с 12 лет.

— Мы не говорим, что надо сейчас всех детей прививать с 12 лет. Мы говорим, что надо все-таки расставлять приоритеты и прививать лиц пожилого возраста, которые склонны к осложнениям от Covid-19. Вместе с тем, мы не запрещаем прививать детей от 12 лет, которые подпадают под эту вакцинацию также в соответствии с инструкцией, — говорит он.

Заика утверждает, что это дети с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, у которых есть высокий риск осложнений от коронавируса.

В то же время кроме медицинских критериев Минздрав называет и другие. Например, вакцинация допускается в случае поездки за границу, на соревнования, для участия в обучении, но врач будет направлять на прививки только в случае подтверждающих документов. Решение об этой вакцинации принимает врач и назначает прививки таким детям.

Ученые объясняют, что прививка детей безопасна и подтверждена доказательной медициной. Директор Института биохимии имени А.В.Палладина Сергей Комиссаренко говорит, что все рекомендации делают на основе клинических испытаний. Во время третьей фазы испытаний на десятках тысяч человек сначала принимали тех, кто является наиболее чувствительным к заболеванию. Но потом охват увеличили.