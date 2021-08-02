В августе в Украине традиционно начинается сезон арбузов. Этот плод полезен для организма человека, однако могут быть определенные риски для здоровья.

В Минздраве Украины рассказали, чем полезны арбузы и при каких условиях следует ограничить их употребление.

Польза арбуза

содержит 19 витаминов и 11 минералов;

богат ликопеном, который обладает антиоксидантными, онкопротекторными и противовоспалительными свойствами, уменьшает риск тромбообразования;

в нем образуется закись азота NO, она положительно влияет на тонус сосудов и гладкой мускулатуры;

полезен для спортсменов, ведь уменьшает болевые ощущения в мышцах после тренировки;

его следует добавить в рацион людям с атеросклерозом, гипертензией, женщинам в период менопаузы.

Вред арбуза

из-за бактериальных возбудителей может спровоцировать отравление, стоит быть осторожными с надбитыми или надрезанными плодами;

людям с избытком калия в крови не стоит увлекаться арбузами, из-за высокого содержания этого элемента продукт может нанести вред;

хотя сахаров в арбузе немного (всего 60 г на литр мякоти), все равно нужно помнить о подъеме уровня глюкозы;

содержание нитратов, в небольших дозах они не угрожают человеку (по данным ВОЗ, рекомендованная дневная доза нитратов — 3,7 мг/кг, то есть 222 мг для человека с весом 60 кг).

В целом специалисты рекомендуют во время питания придерживаться принципа баланса.

Арбузы — полезные именно в сезон созревания, но не стоит слишком увлекаться потреблением этого полезного плода.