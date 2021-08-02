День Независимости Украины граждане будут отмечать 24 августа. Однако в Министерстве здравоохранения страны опасаются, что массовое празднование может привести к увеличению количества больных Covid-19.

Так, министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на Всеукраинском форуме Украина 30 призвал как можно больше мероприятий, которые посвящены этому празднику, проводить на свежем воздухе. Ведь так уменьшается риск инфицироваться коронавирусом.

Кроме того, в Минздраве призвали украинцев во время празднования Дня Независимости придерживаться определенных правил:

воздержаться от посещения мероприятий в случае возникновения респираторных симптомов (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела и др);

воздержаться от посещения, если человек находится в группе риска и есть вероятность тяжелого течения Covid-19;

придерживаться физической дистанции, гигиены рук и носить защитные маски, закрывающие ноги и рот на территории всех мест общего пользования, где проводят празднования, кроме случаев приема пищи и напитков;

не употреблять алкогольных напитков, ведь в состоянии опьянения человек меньше склонен к соблюдению мер по профилактике инфицирования.

— Алкоголь — это зло. И употребление его в большом количестве ставит под сомнение четкие противоэпидемические нормы. Поэтому никакого алкоголя во время проведения праздника. Разве что немного с семьей после всех мероприятий, — добавил Ляшко.

По его словам, празднование Дня Независимости Украины пройдет безопасно не только с силовой стороны, но и с эпидемической тоже.

Также министр призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, ведь в стране распространяется штамм Дельта. За июль в стране сделали 2 917 636 прививок от Covid-19. Это почти на 250 тыс. больше, чем за все предыдущие месяцы кампании вместе. А до конца лета в министерстве планируют сделать еще минимум 4,5 млн прививок.