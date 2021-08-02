При участии Центра общественного здоровья в Украине впервые проведено исследование количества антител у населения страны к SARS-CoV-2, который является возбудителем Covid-19.

По предварительным результатам, не менее 40% украинцев имеют антитела к SARS-CoV-2.

Так, в июне-июле 2021 года у 40,5% участников исследования были обнаружены антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2.

Это свидетельствует о том, что, вероятно, в целом в Украине этот показатель составляет от 39,3% до 41,7%.

Фактически, людей, которые были инфицированы, значительно больше. Результаты такого исследования зависят от следующих факторов:

часть людей после инфицирования не имеет антител к RBD-домену S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам — это будет дополнительно оценено в рамках исследования;

у части людей, которые болели Covid-19, они могли исчезнуть на момент исследования;

уровень антител мог быть слишком низким, чтобы тест-система его обнаружила.

Планируется подготовить полный отчет о результатах исследования в сентябре 2021 года.

Наличие антител свидетельствует о том, что человек раньше контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Антитела не гарантируют иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2. Их наличие не может быть основанием для отказа от вакцинации. Пока неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты от Covid-19, и как долго они сохраняются.

Сбор данных проходил с 7 июня по 9 июля 2021 во всех регионах Украины. Работало 54 мобильные бригады, опрашивали украинцев о заболевании Covid-19, о соблюдении противоэпидемических мероприятий, проводили забор крови.

Всего было привлечено 154 интервьюера, 168 медицинских работников, 87 работников и волонтеров Красного Креста. К исследованию образцов крови присоединились 129 учреждений здравоохранения.

Опрошено и собрано для анализа образцов крови от 6 398 здоровых взрослых людей, избранных случайным образом. Треть участников исследования проживает в сельской местности, треть — в областных центрах, еще треть — в других городах и поселках городского типа.

На отсутствие антител после Covid-прививки влияют несколько факторов. Первый и самый распространенный из них — это неправильный анализ.

Источник: Центр общественного здоровья.