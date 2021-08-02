В Украине за июль сделали 2 917 636 прививок от коронавируса. Это почти на 250 тыс. больше, чем за все предыдущие месяцы кампании вместе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях. Он призвал украинцев не откладывать прививки, ведь штамм коронавируса Дельта уже распространяется в стране.

— Призываю не откладывать прививки на “после отпуска” или “после праздников”! Штамм Дельта уже в Украине, а вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерти, — отметил он.

Ляшко утверждает, что до конца лета в министерстве планируют сделать еще минимум 4,5 млн прививок от коронавируса. То есть необходимо увеличить охват, который был в июле, в 1,5 раза.

Он напомнил, что записаться на вакцинацию от Covid-19 можно в пункты прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения.

Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни. Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами можно найти по ссылке.

За сутки, 1 июля, в Украине прививки от коронавируса получили 38 080 человек. Одну дозу получили 27 722 человека, полностью иммунизированы — 10 672 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 3 599 169 человек, из них получили одну дозу – 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 033 616 человек.

Источник: Виктор Ляшко