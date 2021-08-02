Подростки нередко страдают от одиночества, в связи с чем родители должны чаще интересоваться их жизнью, не боясь быть навязчивыми и через чур заботливыми.

Об этом пишет американский психолог Джон Даффи на сайте CNN.

— Может показаться, что ваши дети общаются со своими друзьями лично и в интернете, но, судя по тому, что я непосредственно слышу, существует эпидемия одиночества среди подростков, — отметил Джон Даффи.

По его словам, они пытаются уклониться от родительского радара, но часто нуждаются в том, чтобы их проверяли.

— Мне сказали, что использование случайных встреч и сетевых связей не удовлетворяет их социальные потребности, — добавляет специалист.

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Как отмечает эксперт, внутренняя жизнь детей сложна, и из-за того, что они сравнивают себя с другими, они часто грустят.

— Наши дети также испытывают эмоциональные трудности. Больше, чем когда-либо прежде, страдают от депрессии и беспокойства , оценивая себя в негативном свете, в котором, как они полагают, другие судят их. Прокрутка измененных в цифровом виде изображений их сверстников, наслаждающихся жизнью в сети, усугубляет их неуверенность. Сочетание этих факторов часто оставляет у наших детей чувство подавленности, — объясняет психолог.

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Как отмечает он, несмотря на внешний протест, агрессию и неприятие, дети нуждаются в общении, поддержке своих родителей.

Поэтому нужно наведываться к ним в комнату, например, перед сном, уделять знаки внимания, интересоваться делами в школе, с друзьями, проводить досуг вместе.