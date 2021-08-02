В Краснодарском крае, что в России, 12-летняя школьница стала сиротой после смерти почти всех близких родственников. Инцидент произошел после того, как отцу, матери и бабушке ребенка ввели первую дозу вакцины от коронавируса.

После прививки у них повысилась температура, и 16, 23 и 26 июля все трое умерли. Пока официальная причина смерти неизвестна. Однако, вероятно, отец, мать и бабушка болели сахарным диабетом.

Опекунство над Ариной Колесниковой, ставшей сиротой, решила оформить ее тетя.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации сообщили об исследовании и проверке причин смерти людей. Сейчас в России применяют вакцины от Covid-19 только отечественного производства — Спутник V, ЕпиВакКорона и КовиВак.

Почему Спутник V не используют в Украине

У Украины есть две причины, чтобы отказаться от использования российской вакцины Спутник V. Первая — она не прошла необходимых стадий клинических исследований. Вторая — Украина не может использовать вакцину страны, с которой продолжается военный конфликт.

Подробнее о том, почему Украина не использует вакцину Спутник V — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Фонтанка