За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 62 новых случая коронавируса, с начала пандемии эту болезнь диагностировали у 219 142 жителей столицы.

За последние сутки зафиксировали два летальных случая от опасного заболевания, в общем 5 235 киевлян умерли от осложнений коронавируса.

В то же время за сутки 48 жителей столицы смогли преодолеть опасное заболевание. За весь период пандемии в Украине 209 427 киевлян выздоровели от коронавируса.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: