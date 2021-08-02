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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

62 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Киеве

коронавірус

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 62 новых случая коронавируса, с начала пандемии эту болезнь диагностировали у 219 142 жителей столицы.

За последние сутки зафиксировали два летальных случая от опасного заболевания, в общем 5 235 киевлян умерли от осложнений коронавируса.

В то же время за сутки 48 жителей столицы смогли преодолеть опасное заболевание. За весь период пандемии в Украине 209 427 киевлян выздоровели от коронавируса.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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