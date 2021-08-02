За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 62 новых случая коронавируса, с начала пандемии эту болезнь диагностировали у 219 142 жителей столицы.
За последние сутки зафиксировали два летальных случая от опасного заболевания, в общем 5 235 киевлян умерли от осложнений коронавируса.
В то же время за сутки 48 жителей столицы смогли преодолеть опасное заболевание. За весь период пандемии в Украине 209 427 киевлян выздоровели от коронавируса.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.