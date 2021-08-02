В Украине продолжается пятый этап вакцинации от коронавируса. Это последний этап в Национальном плане иммунизации населения, когда получить прививки могут все желающие.
В информационной системе для пациентов Helsi сообщили, что по состоянию на 2 августа украинцы, которые получили две прививки от коронавируса, могут посетить 20 стран Европейского Союза при наличии международного свидетельства о вакцинации.
Во время въезда в страну необходимо показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке. Все полностью вакцинированные препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax от Moderna или же AstraZeneca могут попасть к таким странам:
- Франция;
- Испания;
- Швеция;
- Германия;
- Финляндия;
- Италия;
- Румыния;
- Греция;
- Литва;
- Латвия;
- Хорватия;
- Босния и Герцеговина;
- Словакия;
- Швейцария;
- Молдавия;
- Турция;
- Словения;
- Черногория;
- Люксембург.
Если вакцинация была проведена CoronaVac, то граждане Украины могут путешествовать во всех перечисленных выше странах. Однако есть исключения: Франция, Румыния, Литва, Латвия, Хорватия и Люксембург.
Кроме того, в Данию, Албанию и Нидерланды разрешают въезжать без Covid-сертификатов. Список стран, в которые можно путешествовать постоянно расширяется.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса из-за распространения штамма Дельта в Украине. По его словам, вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерти.
Источник: Helsi