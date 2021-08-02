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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Почти 20 стран, куда могут поехать полностью вакцинированы от Covid-19 украинцы

вакцинація

В Украине продолжается пятый этап вакцинации от коронавируса. Это последний этап в Национальном плане иммунизации населения, когда получить прививки могут все желающие.

В информационной системе для пациентов Helsi сообщили, что по состоянию на 2 августа украинцы, которые получили две прививки от коронавируса, могут посетить 20 стран Европейского Союза при наличии международного свидетельства о вакцинации.

Во время въезда в страну необходимо показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке. Все полностью вакцинированные препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax от Moderna или же AstraZeneca могут попасть к таким странам:

  • Франция;
  • Испания;
  • Швеция;
  • Германия;
  • Финляндия;
  • Италия;
  • Румыния;
  • Греция;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Хорватия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Словакия;
  • Швейцария;
  • Молдавия;
  • Турция;
  • Словения;
  • Черногория;
  • Люксембург.

Если вакцинация была проведена CoronaVac, то граждане Украины могут путешествовать во всех перечисленных выше странах. Однако есть исключения: Франция, Румыния, Литва, Латвия, Хорватия и Люксембург.

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Кроме того, в Данию, Албанию и Нидерланды разрешают въезжать без Covid-сертификатов. Список стран, в которые можно путешествовать постоянно расширяется.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса из-за распространения штамма Дельта в Украине. По его словам, вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерти.

Источник: Helsi

Фото: Depositphotos

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