В Украине продолжается пятый этап вакцинации от коронавируса. Это последний этап в Национальном плане иммунизации населения, когда получить прививки могут все желающие.

В информационной системе для пациентов Helsi сообщили, что по состоянию на 2 августа украинцы, которые получили две прививки от коронавируса, могут посетить 20 стран Европейского Союза при наличии международного свидетельства о вакцинации.

Во время въезда в страну необходимо показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке. Все полностью вакцинированные препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax от Moderna или же AstraZeneca могут попасть к таким странам:

Франция;

Испания;

Швеция;

Германия;

Финляндия;

Италия;

Румыния;

Греция;

Литва;

Латвия;

Хорватия;

Босния и Герцеговина;

Словакия;

Швейцария;

Молдавия;

Турция;

Словения;

Черногория;

Люксембург.

Если вакцинация была проведена CoronaVac, то граждане Украины могут путешествовать во всех перечисленных выше странах. Однако есть исключения: Франция, Румыния, Литва, Латвия, Хорватия и Люксембург.

Кроме того, в Данию, Албанию и Нидерланды разрешают въезжать без Covid-сертификатов. Список стран, в которые можно путешествовать постоянно расширяется.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса из-за распространения штамма Дельта в Украине. По его словам, вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерти.

Источник: Helsi