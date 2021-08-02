Остался месяц до 1 сентября, и всех волнует, откроются ли школы, будет ли продлеваться карантин.

-Вероятнее всего, школы откроются, — сказал доктор Евгений Комаровский в видео на своем YuoTube-канале.

Потому что есть такая авторитетная американская организация CDC — Центр по контролю и профилактике заболеваемости, которая заявила: онлайн-обучение нанесло такой серьезный ущерб учащимся и их семьям, что нужно сделать все, чтобы дети вернулись в школы. Даже с учетом того, что в мире распространяется штамм Дельта, и дети до 12 лет не имеют права на вакцинацию.

CDC выпустила инструкцию для школ, в которой сказано, что школы должны открыться осенью, даже если они не смогут соблюдать все меры безопасности и сдерживания распространения вируса. Однако CDC рекомендует местным властям самим принимать окончательное решение по открытию школ с учетом всех эпидемических факторов.

Эксперты обращают внимание на следующее:

Возвращение в школы детей является приоритетом.

Вакцинация – ведущая стратегия здравоохранения. И ее поощрение может помочь школам вернуться к нормальному обучению, к нормальным занятиям и детскому спорту. Поэтому все, кому нельзя делать прививку, а также все люди старше двух лет должны носить маски в помещениях и людных местах, когда невозможно дистанцирование.

Дистанция между учащимися в классе должна быть около 1 м. Но это не единственная мера профилактики. Есть огромное количество школ, где это расстояние недостижимо. Поэтому нужно делать акцент на другие меры: периодически проводить скрининговое тестирование, чтобы определять реальный уровень заболеваемости, сколько детей болело бессимптомно, контролировать контактных и т.д.

Мытье рук, ношение маски, респираторный этикет (кашлять и чихать в локоть, а не в ладошку).

Дети с признаками болезни должны оставаться дома.

Нужно отслеживать контакты и брать анализы.

Важное значение придается вентиляции помещений.

— Вентиляция помещений — это то, что в нашей стране я называю проветриванием, — подчеркнул Евгений Комаровский. — Я делаю акцент на этом. Потому что вентиляция – это, по большому счету, признак цивилизации. Это современная школа, где есть приточно-вытяжная система вентилирования воздуха. Где на то, чем дышат дети, обращают внимание проектировщики.

Нам же эти американские рекомендации, советует Комаровский, нужно привести в соответствие с нашими реалиями.

Учителя должны быть вакцинированы, и быть в этом, как и во всем другом, примером для подражания и авторитетом для детей. Они должны стать пропагандистами вакцинации.

Очень важно все занятия, которые можно проводить на улице, проводить на свежем воздухе.

Можно пропустить осенние каникулы и продолжить обучение, а дома посидеть, когда начнутся морозы.

В каждом классе должны быть термометр и гигрометр. Оптимальная температура в классе 18-20 градусов, а влажность от 40-60%.

Как только звенит звонок, нужно выйти из класса и открыть все окна.

Было бы идеально, если бы в школьных помещениях стояли датчики СО2. Они бы давали сигнал, когда нужно выйти из помещения и организовать проветривание. И самое главное — надо научиться всем не бояться сквозняков. Тогда дети будут здоровыми.

Новый учебный год станет настоящим вызовом для всех. В Украине детей, которые обучаются в учреждениях общего среднего образования, 4 млн 200 тыс., а дошкольников — 1 млн 200 тыс. В Минобразования настроены оптимистично, и все же ждут рекомендаций от Минздрава ближе к осени и готовы к разным сценариям.

Источник: Комаровский.