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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Новые штаммы и возможный провал вакцин. Ученые рассказали, как этого избежать

коронавірус

Британские ученые считают, что в мире почти наверняка появится вариант коронавируса, против которого разработанные вакцины не будут эффективны.

Об этом говорится в анализе, опубликованном официальной научно-консультативной группой правительства Великобритании (SAGE).

Как заявляют исследователи, по их мнению, полное искоренение коронавируса маловероятно. При этом они прогнозируют появление все новых и новых мутаций.

Во время этого процесса антигенные вариации будут накапливаться, в дельнейшем это может привести к провалу разработанных ныне вакцин.

Ученые рекомендуют и дальше всеми возможными способами бороться с вирусом, чтобы сократить его распространение и количество возможных новых мутаций.

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Кроме того, они считают, что нужно сосредоточить исследования на новых вакцинах, которые не только предотвращают госпитализацию и заболевания, но также вызывают высокий и устойчивый уровень иммунитета слизистых оболочек.

Это исследование имеет теоретический характер и не означает, что в мире уже появились такие варианты.

В то же время специалисты со всего мира призывают граждан активно вакцинироваться, ведь иммунизация и соблюдение карантинных мер — пока наиболее эффективные способы борьбы с пандемией коронавируса.

Источник: GOV.UK, CNN

Фото: Depositphotos

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