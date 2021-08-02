Новая вспышка коронавируса. Когда она возможна и что ее может спровоцировать

В Украине сохраняется достаточно высокая вероятность всплеска коронавируса, несмотря на все усилия по предотвращению его распространения.

Такое мнение высказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

— Опасность состоит в том, что сейчас все регионы Украины находятся на минимальном плато, имея достаточно низкий уровень заболеваемости. Все они перестали демонстрировать падение заболеваемости. Это как раз почва для того, чтобы начался всплеск, — объяснил Юрий Ганиченко.

По прогнозам KSE, общее ухудшение эпидситуации возможно в Украине уже в первой половине августа.

К этому могут привести открытие границ с европейскими странами и массовый туризм.

По состоянию на 2 августа 2021 года в Украине выявили 265 новых случаев коронавируса. Пока в стране суточный прирост больных остается достаточно низким.

Однако, согласно данным Минздрава, в некоторых регионах отмечается превышение показателей, в частности в Ивано-Франковской и Херсонской областях.

Несмотря на это, пока все регионы и населенные пункты Украины находятся в зеленой зоне карантина.