В Украине начался месячник своевременного выявления вирусных гепатитов ко Всемирному дню противодействия этим заболеваниям. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В течение августа в восьми лабораториях стран можно пройти тестирование на вирусные гепатиты по акционным ценам. Также сделать тест и узнать гепатит — статус можно у семейного врача или в больнице, которая заключила договор на амбулаторный пакет медицинской помощи с Национальной службой здоровья Украины.

В Минздраве отметили, что более 1,3 млн человек болеют вирусным гепатитом С, а также почти 600 тыс. — вирусным гепатитом В. Большинство о своем диагнозе не знает и из-за этого получает лечение. Однако гепатиты — это не приговор, если лечение начато своевременно.

Сейчас препараты обеспечивают выздоровление от вирусного гепатита С на 95%. Терапия длится от 12 до 24 недель и практически не вызывает побочных реакций. В то же время вирусный гепатит В требует пожизненного лечения, но если начать терапию вовремя, то развитие болезни можно сдержать.

— Государство полностью обеспечивает потребность в противовирусных препаратах: в настоящее время в регионах доступны почти 20 тыс. курсов для лечения гепатита С и около 2 тыс. — гепатита В. Кроме того, ежегодно осуществляется заказ жизненно необходимых препаратов для лечения вирусных гепатитов за счет государственного бюджета, — добавили в Минздраве.

Согласно Стандартам оказания медицинской помощи взрослым и детям с вирусными гепатитами В и С, каждый украинец должен минимум раз в жизни пройти обследование на вирусные гепатиты. Его следует повторять регулярно, если есть определенные риски: получение стоматологических и косметологических услуг, где возможен контакт с кровью, нанесение татуировок и пирсинга и тому подобное.

Возникновение вирусного гепатита В можно предотвратить благодаря вакцинации. Полный цикл состоит из трех прививок. Иммунизация для детей в Украине с 2002 года — бесплатная. Обычно прививки дают еще в роддоме, но вакцинироваться можно и во взрослом возрасте.

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