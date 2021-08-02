Все регионы Украины сейчас находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но в некоторых областях один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В Закарпатской области уже третий день показатель динамики госпитализаций превышает норму. Так, 1 июля он составлял 87,5%, а ранее составлял 82,1-93,9%.

В Ровенской области также этот показатель составляет 61,5%, хотя 1 июля он был в пределах 5,3%. В то же время в Тернопольской области тоже фиксируют высокий показатель динамики госпитализаций. Он составляет 90,9%.

Черкасская область не соответствует зеленой зоне, ведь там динамика госпитализаций составляет 60,0%. Чтобы регион соответствовал этой зоне, динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на коронавирус должна составлять не более 50%.

По состоянию на 2 августа в Украине зафиксировали 265 новых случаев Covid-19. За время пандемии вирус унес жизни 52 955 украинцев, в течение суток – четырех граждан.

В то же время выздороветь удалось всего 2 187 170 лицам, за день – 176. Подробнее статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.