В Украине могут ввести дополнительные карантинные ограничения для граждан, которые не получили прививки от коронавируса.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Сейчас в Украине анонсировали такие меры для учителей (разрешение на работу школы в желтой, оранжевой или красной зоне, если 80% коллектива сделали укол).

— Аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель, — отметил Михаил Радуцкий.

Однако, по его словам, вакцинация в Украине продолжает быть добровольной.

— Никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники, — добавил он.

Сейчас в Украине достаточное количество вакцин от коронавируса для прививки граждан. Поэтому каждый украинец старше 18 лет может получить укол.

— Поэтому теперь каждый решает сам — досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса, — подвел итог Михаил Радуцкий.

На территории страны продолжается иммунизация коллективов. Сотрудники любого предприятия или компании могут обратиться в Минздрав и сделать прививку.

Источник: Михаил Радуцкий