Со временем наша кожа, особенно на лице, стареет, становится менее эластичной и сияющей. Это связано с солнечными лучами, загрязнением, неправильным уходом, вредными привычками и нездоровым образом жизни в целом.

Специально к Всемирному флешмобу Женственности, который отмечают с 2012 года в около 45 странах, известные врачи провели совместный бранч, где хирург-дерматолог, владелица клиники аппаратной косметологии Екатерина Дудикова и основательница косметического бренда Наталья Деркач рассказали о том, как ежедневно ухаживать за кожей 35+, чтобы она подольше оставалась в тонусе.

По словам Деркач, самое первое, с чего стоит начать – это правильное умывание. Ведь нам нужно правильно умываться, чтобы поддерживать pH здоровой кожи.

К ежедневному уходу стоит добавить продукты с кислотами, чтобы обеспечивать мягкую эксфолиацию (отшелушивание). С возрастом эпидермис, роговой слой кожи утолщается, поэтому необходимо, чтобы в нее проникали активные микроэлементы.

— Я рекомендую использовать продукты с кислотами в летний период. Это может быть тонер для лица с гиалуроновой кислотой, который лучше использовать вечером, — говорит она.

Также стоит использовать продукты с высоким 15% концентрацией витамина С. Он способен эффективно предотвращать старение кожи, работает с тоном, гиперпигментацией, осветлением кожи и порами. Средство может быть в форме сыворотки с витамином С, которую лучше использовать утром.

Важный этап в уходе за кожей — это увлажнение. Косметолог советует в летний период использовать гель-кремы.

— Если мы говорим о возрастной коже, то также стоит применять сыворотку с ретиноидами. Ведь они хорошо работают с морщинками, дряблостью кожи, — добавила Деркач.

Чтобы подобрать правильный уход, необходимо обратиться к врачу-косметологу, дерматологу. Ведь только специалист способен оценить состояние пациента и комплексно проанализировать все проблемы.

По словам специалиста, определять точно с какого возраста стоит использовать уход именно для эйдж-кожи или молодой кожи не стоит. Ведь сейчас бренды и врачи отталкиваются не от возраста, а от проблемы.

— То есть врач оценивает состояние кожи и организма пациента в целом, и уже потом решает проблему. Это могут быть морщины, расширенные поры, гиперпигментация, акне, постакне и прочее, — подытожила она.

В то же время Дудикова добавила, что людям с эйдж-кожей необходимо также делать профессиональные процедуры. Ведь домашний уход может перестать проносить эффект.

Врач утверждает, что после 35-ти, если есть показания, можно попробовать лазерную шлифовку, ботулинотерапию (чтобы убрать или сделать менее заметными морщины), липофилинг (сложная методика коррекции возрастных изменений лица и тела с помощью инъекций собственных жировых клеток пациента).

— В возрасте от 35-40 лет не стоит забывать о гормонах, ведь их нужно контролировать для того, чтобы поддерживать общее состояние организма и кожи здоровыми. Обязательно надо избавиться от вредных привычек, питаться правильно и заниматься физической активностью, — утверждает Дудикова.

Уход за кожей летом

Большое внимание в разные периоды следует уделять средствам с SPF. Летом показатель должен быть значительно выше. Если осенью и зимой достаточно отметки 8-15-20, то для солнечной погоды отметка будет достигать 30-50.

SPF-это не только избегание нежелательной пигментации. Солнце плохо влияет на наши сосуды, вызывает преждевременное старение, провоцирует гиперчувствительность кожи и аллергические реакции, приводит к гиперкератозу – утолщения клеток эпидермиса, которые пытаются удержать влагу в середине.

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