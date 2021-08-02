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Ольга Тетеріна |

Спас жизни трех человек: в Черкассах от донора пересадили сердце, почки и печень

Спас жизни трех человек: в Черкассах от донора пересадили сердце, почки и печень

В Черкассах впервые врачи впервые провели пересадку сердца. Также специалисты городской больницы скорой медицинской помощи провели операцию по изъятию почек и печени от одного донора для их дальнейшей трансплантации нескольким пациентам.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Сердце пересадили 59-летнему пациенту в Черкасском областном кардиологическом центре. А еще две почки пересадили в областном онкологическом диспансере.

Печень донора получил 58-летний мужчина, который находился в Национальном институте хирургии и трансплантологии. Пациент уже несколько лет был в листе ожидания.

Трансплантацию осуществили благодаря согласию родственников на пожертвования органов донора. Пациент перенес тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти головного мозга и не оставила ему шансов на жизнь.

Сейчас состояние пациентов стабильное, их ждет реабилитация. Подбор пар донор — реципиент осуществила Единая государственная система трансплантации (ЕДИСТ).

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Операции выполнили на средства государственного бюджета в соответствии с пилотным проектом по финансированию трансплантации органов и других анатомических материалов.

Недавно в Украине впервые проведены две успешные трансплантации почек от посмертного донора двум детям одновременно. А сердце пересадили взрослому пациенту.

Источник: Минздрав

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