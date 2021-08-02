Карантин в Украине и мире, главные новости о коронавирусе за 2 августа 2021

В мире по состоянию на 2 августа зафиксировали 199,1 млн случаев коронавирусной болезни. Умерли за все время пандемии в мире 4,2 млн человек. В Украине призывают вакцинироваться от Covid-19, ведь каждый день штамм Дельта распространяется на территории страны.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 2 августа зафиксировали 265 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерли четыре человека. Побороть болезнь удалось 176 пациентам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (30), Тернопольской (30) и Винницкой (21) областях.

Все регионы Украины сейчас находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но в Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях превышен уровень госпитализаций с Covid-19.

Также в стране сохраняется достаточно высокая вероятность всплеска коронавируса, несмотря на все усилия по предотвращению его распространения. К увеличению количества больных может привести открытие границ с европейскими странами и массовый туризм.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавирус зафиксировали в Индии (40 тыс.), Иране (32 тыс.) и Индонезии (30 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в России, Индонезии и Мексике.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных в Великобритании, России и Франции. Украина по количеству случаев коронавируса за сутки в мире занимает 66 место, а в Европе — 13.

Утечка вируса из лаборатории и карантин в Китае: Covid-новости 2 августа / 2 фотографии

Правительство Китая ужесточает карантинные ограничения в ряде городов, в частности в Пекине, на фоне увеличения заболеваемости Covid-19 из-за штамма Дельта. 2 августа в стране подтвердили 55 новых случаев болезни.

На Олимпийских играх-2020 в Токио за последние сутки выявили еще 17 новых случаев Covid-19. С начала соревнований зарегистрировали уже 281 случай заражения коронавирусом.

В Норвегии заявили о первом случае заражения штаммом коронавирус Лямбда. Вирус обнаружили в течение последних четырех недель, однако подробности информации относительно точной даты и времени — не уточнили.

В США опубликовали отчет, в котором есть утверждения о доказательствах того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии. Китай со своей стороны отрицает утечку генетически модифицированного Covid-19 из этой лаборатории.