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Людмила Грубник |

За сутки в Украине выявили 265 случаев Covid-19

коронавірус

По состоянию на утро 2 августа 2021 года в Украине выявили 2 253 534 случая коронавируса, за сутки — 265 новых больных.

Среди них — 11 детей и один медработник.

За время пандемии вирус унес жизни 52 955 украинцев, в течение суток — четырех граждан.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 187 170 людям, за день — 176.

В течение всего периода распространения в Украине коронавируса специалисты провели 11 404 184 ПЦР-теста, за сутки — 8 854.

Касательно регионов, то за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (30), Тернопольской (30) и Винницкой (21) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 21 случай;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 9 случаев;
  • Донецкая область — 2 случая;
  • Житомирская область — 12 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 случай;
  • Киевская область — 5 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 6 случаев;
  • Львовская область — 12 случаев;
  • Николаевская область — 16 случаев;
  • Одесская область — 30 случаев;
  • Полтавская область — 2 случая;
  • Ровенская область — 4 случая;
  • Сумская область — 3 случая;
  • Тернопольская область — 30 случаев;
  • Харьковская область — 17 случаев;
  • Херсонская область — 11 случаев;
  • Хмельницкая область — 4 случая;
  • Черкасская область — 1 случай;
  • Черновицкая область — 10 случаев;
  • Черниговская область — 4 случая.

коронавірус в Україні 2 серпня 2021

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На 1 августа 2021 года в Украине официально подтверждено 2 253 269 случаев коронавируса, суточный прирост — 484 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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