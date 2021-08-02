По состоянию на утро 2 августа 2021 года в Украине выявили 2 253 534 случая коронавируса, за сутки — 265 новых больных.

Среди них — 11 детей и один медработник.

За время пандемии вирус унес жизни 52 955 украинцев, в течение суток — четырех граждан.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 187 170 людям, за день — 176.

В течение всего периода распространения в Украине коронавируса специалисты провели 11 404 184 ПЦР-теста, за сутки — 8 854.

Касательно регионов, то за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (30), Тернопольской (30) и Винницкой (21) областях.

Статистика:

Винницкая область — 21 случай;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 9 случаев;

Донецкая область — 2 случая;

Житомирская область — 12 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 случай;

Киевская область — 5 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 6 случаев;

Львовская область — 12 случаев;

Николаевская область — 16 случаев;

Одесская область — 30 случаев;

Полтавская область — 2 случая;

Ровенская область — 4 случая;

Сумская область — 3 случая;

Тернопольская область — 30 случаев;

Харьковская область — 17 случаев;

Херсонская область — 11 случаев;

Хмельницкая область — 4 случая;

Черкасская область — 1 случай;

Черновицкая область — 10 случаев;

Черниговская область — 4 случая.

На 1 августа 2021 года в Украине официально подтверждено 2 253 269 случаев коронавируса, суточный прирост — 484 новых больных.