По состоянию на утро 2 августа 2021 года в Украине выявили 2 253 534 случая коронавируса, за сутки — 265 новых больных.
Среди них — 11 детей и один медработник.
За время пандемии вирус унес жизни 52 955 украинцев, в течение суток — четырех граждан.
В то же время выздороветь удалось в целом 2 187 170 людям, за день — 176.
В течение всего периода распространения в Украине коронавируса специалисты провели 11 404 184 ПЦР-теста, за сутки — 8 854.
Касательно регионов, то за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (30), Тернопольской (30) и Винницкой (21) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 21 случай;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 9 случаев;
- Донецкая область — 2 случая;
- Житомирская область — 12 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1 случай;
- Киевская область — 5 случаев;
- Кировоградская область — 1 случай;
- Луганская область — 6 случаев;
- Львовская область — 12 случаев;
- Николаевская область — 16 случаев;
- Одесская область — 30 случаев;
- Полтавская область — 2 случая;
- Ровенская область — 4 случая;
- Сумская область — 3 случая;
- Тернопольская область — 30 случаев;
- Харьковская область — 17 случаев;
- Херсонская область — 11 случаев;
- Хмельницкая область — 4 случая;
- Черкасская область — 1 случай;
- Черновицкая область — 10 случаев;
- Черниговская область — 4 случая.
На 1 августа 2021 года в Украине официально подтверждено 2 253 269 случаев коронавируса, суточный прирост — 484 новых больных.