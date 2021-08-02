В Ужгороде врачи провели сложнейшую операцию, которая спасла беременность женщины, вынашивавшей троих малышей — двух девочек и одного мальчика.

По информации врача Руслана Федько, на 22 неделе беременности околоплодный пузырь одной девочки из-за недержания шейки матки выпал во влагалище, это грозило потерей всех детей.

— Первая девочка — 1 100 г — в головном предлежании, мальчик — 1 000 г — находился в поперечном положении, рожденный за ножки, в целом околоплодном пузыре, вторая девочка — 1 000 г — в поперечном положении, тоже родилась в целом околоплодном пузыре, — отмечает Руслан Федько.

Врачи провели операцию и заправили околоплодный пузырь в матку и наложили мерсиленовый шов на шейку матки, то есть зашили ее.

— До нас в Украине такой серкляж отчаяния (так его называют американцы, и он у них добавлен в национальный протокол) на тройни еще не делал никто, — добавил врач.

Женщине удалось доносить детей еще семь недель.

Роды прошли естественным путем.

Сейчас малыши находятся в отделении интенсивной терапии, о каких-либо осложнениях с состоянием их здоровья или здоровья роженицы не сообщается.

Источник: 0312.ua