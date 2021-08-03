Беременные женщины тяжелее переносят коронавирус, и 98% из тех, кто попадает в больницу, не вакцинированы от болезни. В связи с этим в Великобритании хотят провести исследование и изучить оптимальный интервал иммунизации будущих мам.

Специалисты уже собрали информацию о том, что вакцинация показана для беременных. Им можно использовать вещества от Pfizer/BioNTech и Moderna.

В Великобритании укол получили почти 52 тыс. беременных женщин, при этом не было сообщений о проблемах безопасности.

Кроме того, ни одна беременная женщина, получившая обе дозы вакцины, не была госпитализирована с коронавирусом. Только три попали в больницу после первой дозы.

В связи с этим в стране хотят более детально изучить влияние вакцинации на организм женщин и определить оптимальный срок ревакцинации. Исследование проведут специалисты Лондонского университета Святого Георгия. Ученые начнут работу 3 августа 2021 года.

В ряде стран мира беременных женщин вакцинируют от коронавируса. Минздрав Украины также выдал разрешение делать прививки будущим мамам.

Источник: GOV.UK