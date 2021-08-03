Аллергическая реакция возникает на различные вещества: пыльцу, пыль, дым, клещей, живущих в подушках. А бывает ли аллергия на комаров? Ведь это самое распространенное насекомое, которое кусает людей в течение всего лета. На этот вопрос отвечает врач-аллерголог Анастасия Левченко.

— В слюне комаров содержатся ферменты, вызывающие покраснение, зуд, отек, но это все возникает не вследствие аллергической реакции, а из-за действия этих компонентов, — объясняет врач.

Но есть такие люди, у которых редко, но возникает аллергическая реакция на эти компоненты. В месте укуса комара всегда появляется небольшой отек, покраснение, зуд, которые со временем проходят.

Если проявления держатся более чем 3-4 дня, а место укуса раздувается, и зуд нельзя выдержать, появляется слабость, повышается температура, то можно говорить, что это аллергическая реакция. Такое бывает у аллергиков.

В таком случае нужно принять лекарство от аллергии.

К счастью, угрожающей жизни реакции на укус комаров не наблюдается.

У детей укусы более выражены из-за особенности кровеносных сосудов. Поэтому у них аллергическая реакция, или реакция, похожая на аллергию, возникает чаще.

От аллергии страдает очень много людей: от малышей до стариков. Как только возникает аллергия, сразу же начинают искать аллерген. А их же тысячи: пыльца, пух, запахи, коты и собаки, попугаи. Как определить, что же вызывает аллергическую реакцию, и можно ли избавиться от сезонной аллергии в домашних условиях, читайте на Фактах ICTV.